Tendenze beauty estate 2022: trucco e capelli dalla sfilate di Parigi

Mentre ci prepariamo ad accogliere il freddo e ad indossare i capi pesanti per l’inverno ormai alle porte, possiamo già cominciare a sognare l’estate 2022 dando uno sguardo a quanto successo sulle passerelle delle sfilate di Parigi. Ecco le tendenze beauty più belle viste durante la fashion week soprattutto per quanto riguarda trucco e capelli.

Come tutte le altre settimane della moda, anche la Paris Fashion Week è senza dubbio un appuntamento importante per le tendenze beauty delle prossime stagioni.

Tendenze beauty estate 2022: il trucco

I segnali lanciati da hair stylist e make up artist sono stati piuttosto chiari: l’estate 2022 è all’insegna di colori e contrasti audaci, palette di colori intensi che ricordano la sfavillante pista da ballo degli anni d’oro della disco music, ma anche make up nude e capelli leggeri come una nuvola, scopriamole insieme in questo viaggio tra le tendenze beauty.

Estate 2022: il nude look è il make up protagonista

Lo abbiamo visto nelle sfilate di Balmain, Chloé e di tanti altri: il nude look regnerà incontrastato nell’estate del prossimo anno. Come ben sappiamo il trucco c’è, (eccome se c’è) ma non si vede. Il make up nude diventa perfetto se realizzato con attenzione: la base si fonde perfettamente con l’incarnato su cui è stesa e tutte le altre nuances utilizzate sono in armonia con i colori di base, spaziando tra beige, marroni, color pesca e toni rosa. Il tocco in più è dato dagli illuminanti, usati con parsimonia nei punti nevralgici: zigomi alti, punta del naso e arco di cupido.

Estate 2022: labbra audaci con il rosso

È in grado da solo di dare un senso all’intero make up, che sia nude oppure no: è il rossetto rosso, anch’esso protagonista delle tendenze beauty dell’estate 2022, così come mostrato da Saint Laurent e dal make up artist Anthony Vaccarello.

Estate 2022: sguardo felino stile anni ‘60

È stato Dior a dettare legge in questo senso, puntando tutti sugli occhi con l’eyeliner realizzato da Peter Philips, che richiama le vibrazioni degli anni ‘60: è un eyeliner grafico, rigorosamente nero, e la codina è composta da due linee che aprono lo sguardo e lo rendono “felino”. Maria Grazia Chiuri per la sfilata di Dior si è ispirata proprio alla Roma di quegli anni pieni di colore e alle giornate passate delle giovani ragazze italiane a ballare al Piper.

A lasciare il segno insieme a Dior in fatto di occhi c’è stato anche Valentino, con i suoi eyeliner geometrici che portano l’attenzione verso l’angolo interno dell’occhio, così come realizzato dalla make up artist Pat MCgrath.

Tendenze beauty estate 2022: i capelli sono leggeri

Che siano lunghi oppure cortissimi, la parola d’ordine per i capelli dell’estate 2022 è leggerezza. I beauty look visti in passerella si ispirano all’essenza e alla vaporosità degli anni degli anni ‘60 e ‘70.

Estate 2022: tagli netti e code alte

Li abbiamo visti nelle sfilate di Valentino, Loewe e Coach: ricordano i look dei cantanti proprio degli anni ‘70 e in quanto a colore lasciano spazio alla fantasia, per un look da vera rockstar, un po’ come faceva David Bowie in quegli stessi anni: alla vista di tagli corti netti e colorati è impossibile non pensare al Duca Bianco. I capelli lunghi invece sono ampi e vaporosi, oppure raccolti in code alte (come la classica pony tail) che puntano appunto verso l’alto, verso le nuvole, con la leggerezza a cui si auspica per l’estate 2022, e con la speranza di ritrovare un po’ di quella spensieratezza (soprattutto nell’animo) che tanto caratterizzava la moda degli anni ’60.