Scrub cuoio capelluto: benefici e prodotti

Ci sono molti motivi per utilizzare uno scrub al cuoio capelluto, che dà benefici a chi soffre di forfora o a coloro che vedono i capelli indeboliti: la nostra redazione ha selezionato i prodotti migliori e le ragioni per cui, da oggi, non potrete più farne a meno.

Che cos’è uno scrub per il cuoio capelluto? Proprio come nel caso dei prodotti beauty per la pelle, per le gambe, per le braccia, per le labbra etc, si tratta di una formulazione adatta ad esfoliare. Consente di rimuovere l’accumulo di prodotti, lo sporco, il sebo in eccesso e le cellule morte che inevitabilmente si forma alla radice dei capelli.

La cute, del resto, ne ha particolarmente bisogno, in quanto le ghiandole del cuoio capelluto producono un olio (il sebo) che mantiene capelli e pelle in salute. Ma, se il sebo si accumula in eccesso, lo shampoo potrebbe non essere sufficiente per pulire tutto. È qui che entra in gioco un esfoliante fisico o chimico. In questo modo, lo scrub aiuta a ridurre la potenziale irritazione e la forfora causate dall’eccesso di sebo.

Scrub cuoio capelluto: benefici

I vantaggi nell’esfoliare con regolarità il cuoio capelluto sono numerosi. Tra questi:

rimuovere le cellule morte;

eliminare il sebo in eccesso;

rimuovere i residui di shampoo, balsamo e maschere per capelli che si accumulano alla radice;

prevenire la caduta dei capelli;

migliorare forza e lucentezza della chioma.

In ogni caso, è necessario parlare con il proprio medico, o con uno specialista come il dermatologo, prima di usare uno scrub, in presenza di acne, eczema, tagli o piaghe aperte, dermatite seborroica o psoriasi. Queste condizioni, infatti, possono rendere il cuoio capelluto più sensibile all’esfoliazione, provocando più irritazione e infiammazione.

Come e quando utilizzare lo scrub

Lo scrub si può utilizzare prima dello shampoo sotto la doccia. Usate le dita per massaggiare leggermente lo scrub alla radice dei capelli e risciacquate con acqua. Assicuratevi di far seguire allo scrub un balsamo o una maschera per capelli.

La frequenza con cui applicare il prodotto è diversa da persona a persona. In generale, una volta a settimana è più che sufficiente per ottenere i risultati sperati. Comunque, è opportuno limitare l’esfoliazione a una o due volte alla settimana, per non rischiare di irritare il cuoio capelluto.

Scrub cuoio capelluto fai da te

In alternativa ai prodotti sul mercato, è possibile ricorrere al fai da te, con le stesse precauzioni. Possono essere usati come esfolianti: sale finemente macinato, compreso sale marino, sale grigio bretone e sale himalayano; zucchero di canna o semolato; argilla; carbone attivo. Per ridurre l’abrasività, vanno mescolati a composti oleosi come: olio di mandorle dolci; di jojoba; di Argan; olio di cocco. Si può anche aggiungere miele o aloe per alleviare l’irritazione.

I prodotti migliori per tutti i tipi di capelli

Il prodotto per lo scrub al cuoio capelluto va scelto il base alle caratteristiche e alle necessità dei propri capelli. In commercio, infatti, esistono soluzioni specifiche per capelli grassi, secchi, sottili, colorati, con prurito o per cute sensibile. Ecco i prodotti che abbiamo amato di più, con un occhio di riguardo a quelli con un buon INCI e ingredienti naturali.