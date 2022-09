Max Laudadio di Striscia la notizia aggredito in un parcheggio a Varese

Sette giorni di prognosi per Max Laudadio, uno dei principali inviati di Striscia la notizia, dopo l’aggressione subita in un parcheggio a Varese mentre stava girando un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci. All’operatore che era con lui è andata anche peggio: 20 giorni di prognosi e naso rotto. La notizia viene comunicata dal programma di Canale 5 tramite una nota ufficiale, ancora prima di trasmettere le immagini del servizio. Piove dunque sul bagnato in casa Striscia, dopo che nei giorni scorsi Claudio Baglioni aveva ottenuto un nuovo sequestro del sito ufficiale in merito al caso del libro “Tutti poeti con Claudio“.

Max Laudadio, dopo un primo servizio effettuato nella primavera di quest’anno, è tornato nel parcheggio di Varese dove il gestore annulla i biglietti dei clienti che pagano in contanti, alzando personalmente la sbarra automatica. Al suo arrivo, però, il proprietario del parcheggio ha iniziato a inverire contro di lui con minacce e insulti. Dalle parole si è poi passati ai fatti, dato che in aiuto del gestore è arrivato il fratello. Quest’ultimo ha aggredito Laudadio e il cameraman con una raffica di calci e pugni.

Dopo le minacce e i pugni, Max Laudadio e l’operatore che era al suo seguito per filmare il servizio sono stati raggiunti da una donna con un bastone di metallo tra le mani, con il quale ha colpito il volto del cameraman rompendogli il naso. Pochi minuti dopo è giunta la polizia, il cui intervento è servito per placare gli animi del gestore e dei suoi familiari. Laudadio si augura che stavolta non finisca come l’ultima primavera, quando la vicenda si concluse con un nulla di fatto (da qui anche le nuove segnalazioni giunte al centralino di Striscia).