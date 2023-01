Sui profili Instagram di And Just Like That e di Sarah Jessica Parker (alias Carrie Bradshaw) sono comparse alcune immagini che anticipano la seconda stagione del sequel di Sex and the City, ormai un cult nella cultura pop. Ad accendere la curiosità dei fan è stato però il soggetto di queste immagini: sembra una vera e propria reunion quella tra Carrie e lo storico ex Aidan Shaw (interpretato da John Corbett), che vengono mostrati mentre camminano per le strade di Manhattan, mano nella mano.

Nella season 1 dello show, il marito della protagonista, Mr Big (aka Chris Noth) moriva d’infarto nel corso del primo episodio. In SATC, invece, Carrie e Aidan avevano provato a far funzionare la loro relazione per ben due volte (nel secondo film, Sex and the city 2, si erano pure scambiati un bacio ad Abu Dhabi).

Sembrava proprio che non ci fossero più speranze per i due ex, soprattutto visto che Shaw si era sposato con una designer di mobili, con la quale aveva avuto due figli, mentre Bradshaw e Mr. Big consolidavano sempre di più la loro storia, arrivando in fine al matrimonio.

Gli scatti diffusi dalla produzione, però, ci dicono ora tutt’altro. I tanto amati – quanto odiati – ex di SATC potrebbero darsi un’altra chance in amore: magari, questa volta, sarebbe quella giusta. “Shh. Non ditelo a nessuno“, è quanto scritto a corredo del post pubblicato via social.

Mentre si attende di scoprire il reale destino della coppia, i fan di And Just Like That si sono scatenati nei commenti.