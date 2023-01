Meryl Streep è entrata a far parte del cast di Only murders in the building, la serie tv Hulu (disponibile in Italia su Disney+) con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

L’attrice, una delle più titolate di sempre, prenderà quindi parte alla terza stagione, anche se non non si sa ancora se in qualità di ospite o se come personaggio ricorrente. Quel che certo è che la diva apparirà nel palazzo signorile dell’Upper West Side della commedia gialla dove alcuni inquilini appassionati di podcast, da un po’ di tempo cercano di risolvere i delitti legati all’edificio in cui abitano.

A darne la conferma ufficiale è stato un video pubblicato via social direttamente dalla cantante di Rare, che nel corso della tradizionale lettura del copione, ha spoilerato la grande notizia.

Nel filmato condiviso sul suo profilo Instagram, si vede infatti Selena Gomez in compagnia della gang di Only Murders: Martin, Short e Paul Radd, anche se quest’ultimo è arrivato giusto per l’episodio finale della seconda stagione. Da dietro di loro, a un certo punto, sbuca Meryl Streep. Gli altri attori fanno quindi intendere che l’attrice, tre volte Premio Oscar, sarà dei loro nel capitolo successivo.

Un vero colpo per la comedy crime che ha già ottenuto, finora, 17 nomination agli Emmy e 3 vittorie. E potrebbe facilmente riscuotere nuovi risultati grazia alla partecipazione di Meryl Streep.

La 73enne è indubbiamente la regina del cinema americano. Negli anni, è apparsa in televisione, anche se decisamente in misura minore rispetto al grande schermo. Il suo ultimo ruolo in una è quello in Big Little Lies, dove ha interpretato la suocera di Nicole Kidman.