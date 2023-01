Vanessa Incontrada, incidente sul set di Fosca Innocenti 2. "Era a terra dolorante"

Vanessa Incontrada è pronta a vestire nuovamente i panni di Fosca Innocenti nell’omonima fiction di Canale5. Venerdì 13 gennaio 2023 torna infatti in prima serata con la seconda attesa stagione. Durante le riprese della serie, però, non tutto è filato liscio. A rivelarne i retroscena è stata la new entry dello show, Giovanni Scifoni, il responsabile dell’incidente che ha coinvolto l’attrice.

In un post su Facebook, l’attore ha iniziato:

Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: sai portare la moto? Avoja, faccio pure le pinne. Ma tipo manco il ciaetto so guidare.

Scifoni ha quindi raccontato l’episodio dell’incidente:

Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto le è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme.

Nella fiction, l’attore interpreta il ruolo di Lapo Fineschi, una vecchia conoscenza della vice-questore di Arezzo (Incontrada), con cui aveva avuto una breve relazione ai tempi dell’università. Il suo arrivo crea qualche problema nel rapporto tra la protagonista e Cosimo, mentre la poliziotta cerca di risolvere i casi con l’aiuto di un team quasi interamente femminili.

La prima puntata, intitolata “Come una principessa“, riguarda la morte di una ragazza, che si è gettata dalla finestra di un castello poco prima di sposarsi. Quello che sembra un suicidio è, in realtà, un omicidio, sul quale Fosca deve indagare.

Sono in tanti i telespettatori che non vedono l’ora di guardare la serie con l’amatissima conduttrice, mentre Scifoni tranquillizza: “Quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman“.