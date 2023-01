Francesca Fagnani, giornalista e volto di Belve, è stata intervistata dal Messaggero, poco prima della sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2023. Molto riservata suo legame – che procede da tempo – con Enrico Mentana, ha preferito non parlarne, ma al giornale ha raccontato diversi aspetti della sua vita sentimentale e privata, specialmente di quella passata.

“Ho mollato di più io“, ha affermato, parlando delle sue esperienze in amore. Francesca Fagnani ha infatti ricevuto “un paio di volte” la proposta di nozze, senza però mai accettarla. “Mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre“, ha spiegato. La giornalista ha anche rivelato di aver tradito nel corso della sua vita: “Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa“.

A 44 anni Fagnani non ha figli, perché il corso della vita ha semplicemente preso questa piega. “A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli“, ha sostenuto a riguardo. Per lei non avere figli non è un rimpianto. Un rimorso è invece quello di non aver approfondito il rapporto con sua madre, scomparsa nel 2015:

Mi sono privata di un rapporto disteso con mia madre e l’ho un po’ trascurata. Vale anche per mio padre. Lavorando così tanto, le giornate volano.

Alcuni la descrivono come “una belva” a sua volta, giocando sul titolo del suo programma di interviste, per via del carattere incalzante delle domande che pone ai suoi ospiti. Fagnani si è però detta stanca di sentirsi dare della cattiva: “Non è vero. Odio i pregiudizi“, ha aggiunto.