In un’intervista al settimanale F, Sonia Bruganelli ha parlato dell’amore che nutre per i suoi nipotini, e tutto l’affetto che prova per i figli nati dal primo matrimonio di Paolo Bonolis. Una famiglia allargata quella dell’opinionista del Grande Fratello Vip e dello showmen, costruita con impegno negli anni.

“Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”, ha affermato Bruganelli, volata in America con tutta la famiglia, a Natale 2022, proprio per conoscere il nuovo arrivato, figlio di Stefano Bonolis.

La produttrice Tv ha raccontato anche come lei e il conduttore siano riusciti nel loro intendo di avere una famiglia allargata, cosa non sempre facile:

Quando ho conosciuto Paolo, i suoi figli Stefano e Martina vivevano in America e io, essendo molto giovane, pensavo a costruire la nostra, di famiglia. Solo quando sono diventata madre mi sono resa conto di tante cose, e mi è venuto spontaneo far entrare quella famiglia lontana nella nostra.

“L’ho fatto per i miei figli, – ha aggiunto Sonia Bruganelli – per Paolo e anche per loro, perché una famiglia allargata può essere un valore ma anche una guerra continua. Io e Paolo abbiamo sempre voluto che fossero tutti fratelli”.

E così, a quanto pare, è stato e tutti insieme si sono riuniti durante le vacanze natalizie: qui hanno approfittato per festeggiare il compleanno di Silvia Bonolis, sorella di Stefano, entrambi nati dalla relazione del presentatore con Diane Zoller. Un’occasione anche per conoscere Sebastiano Silvio, figlio di Stefano, che Sonia Bruganelli considera suo nipote a tutti gli effetti, esattamente come Theodore, primogenito di Silvia.