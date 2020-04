Meghan Markle: ecco perché scelse il messy bun per le sue nozze

Uno dei misteri più interessanti su Meghan Markle è stata per due anni la scelta del suo messy bun, come è stato ribattezzato, per le sue nozze reali con il Principe Harry. La Duchessa optò per dei capelli racconti ma leggermente spettinati, decisione che fece molto discutere gli esperti di moda. In una nuova intervista per Vogue UK il suo hair stylist di fiducia ha raccontato il senso di questa scelta.

“Volevamo qualcosa di formale ma di moderno al tempo stesso” racconta George Northwood, al fianco di Meghan Markle dal 2018. “L’occasione richiedeva i capelli raccolti, eravamo certi di questo. Ma era necessario darle un tocco moderno, e diverso”. Ecco quindi com’è nato il famoso messy bun della Duchessa di Sussex, apprezzato e molto criticato al tempo stesso. Meghan e il suo hair stylist sono andati via via modificandolo nelle varie occasioni ufficiali, rendendo alla fine ordinato.

“Non volevamo che i suoi capelli fossero troppo formali. Dovevano rappresentare un’imperfezione raffinata” aggiunge Northwood. I due si sono conosciuti nel febbraio del 2018, e Meghan Markle lo ha subito scelto per le sue nozze il maggio successivo.

“Ci hanno presentati amici comuni. Lei era appena arrivata a Londra e stava cercando un nuovo parrucchiere. Ci siamo incontrati e ci siamo subito capiti. Credo di averla conosciuta nel febbraio 2018, intorno a San Valentino. Ero un po’ impegnato in quel periodo. Poi però mi sono reso conto che era come le mie vecchie clienti della California. Mi disse do essere una Cali girl, e mi è piaciuta subito. Parliamo la stessa lingua, possiamo dire così“.

La scelta del messy bun non era quindi un incidente di percorso, un gesto di scatteria, come lo avevano additato i giornali. Anzi, una ben precisa idea su quella che sarebbe stata, fin da subito, l’immagine ribelle di Meghan Markle.