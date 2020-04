Meghan Markle e il Principe Harry lanceranno un ente benefico a nome di Archie

Meghan Markle e il Principe Harry lanceranno un nuovo ente benefico in nome del figlio Archie. La coppia, che pare lascerà definitivamente il nome Sussex Royals, è pronta per iniziare una nuova organizzazione, la Archewell. La fondazione verrà lanciata a breve, e sulle pagine del Telegraph Meghan e Harry annunciano i piani del loro futuro. Trasferitisi, per ora in affitto, da pochi giorni a Los Angeles, dal 31 marzo i Duchi hanno cessato il loro ruolo di membri della famiglia reale. Per ora hanno persino momentaneamente chiuso il profilo Instagram.

Pare che quindi il loro futuro sia Archewell, e che la coppia, come affermato sul Telegraph, voglia creare qualcosa di significativo, qualcosa che conti. La fondazione no profit verrà lanciata a breve, forse a fine emergenza Coronavirus. Il marchio intanto è stato già registrato.

Il nome viene dal figlio della coppia, Archie, ma non solo. Infatti svelando il nome dell’ente, Meghan e Harry ci rivelano anche perché hanno scelto proprio questo nome per il bambino.

Infatti il nome della nuova fondazione caritatevole dei Duchi di Sussex è composto dalla parola greca arche, letteralmente “fonte di azione” e che ha ispirato anche il nome del loro figlio Archie, unita alla parola inglese well, che per la coppia evoca le risorse profonde a cui ognuno di noi deve attingere.

La scelta del nome Archie, insolito per un reale, e non appartenente ai Windsor, aveva fatto discutere, ma oggi finalmente è stata svelata l’origine di questa decisione.

Archewell, assicurano Harry e Meghan Markle, arriverà al momento giusto, superata la crisi pandemica del Covid-19. Qualcuno ipotizza che questo possa essere anche il nome del futuro profilo Instagram della coppia.