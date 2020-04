Meghan Markle resta in isolamento a Los Angeles senza vedere mamma Doria

Meghan Markle, il Principe Harry e il piccolo Archie si sono appena trasferiti nella nuova casa di Los Angeles, ma non hanno ancora visto mamma Doria Ragland. La Duchessa infatti preferisce restare in isolamento in casa, nonostante sua madre abiti ora a pochi chilometri da lei. La nuova vita in California post Megxit è iniziata per i Duchi di Sussex direttamente in isolamento per il timore del Coronavirus.

“Meghan ha il cuore spezzato” racconta una fonte al Daily Mail “ma è certa che sia la cosa giusta“. Già nelle scorse settimane, alla scoperta della malattia del Principe Carlo, ora guarito, i giornali avevano riportato che Meghan Markle aveva proibito a Harry di volare dal padre.

“Meghan è molto scrupolosa, non vuole che Harry voli per nessun motivo, è spaventata, specie per Archie, di 11 mesi“.

Gli stessi Principe William e Kate Middleton non hanno potuto far visita al Principe Carlo, in isolamento nel castello di Balmoral, in Scozia.

“Meghan ha scelto di tornare a Los Angeles anche per sua madre. Però, proprio per l’età della donna, il rischio è alto. Si sentono su FaceTime e Whatsapp, ma ovviamente non è lo stesso“.

Molte celebrities hanno espresso sui social la loro apprensione per la distanza dai propri cari, come Nicole Kidman, che non vede da due mesi sua madre e sua sorella Antonia.

Meghan Markle e il Principe Harry sono arrivati da pochi giorni a Los Angeles, per iniziare una nuova fase della loro vita lontani da Palazzo. Per ora la coppia pare abbia solo affittato una mega villa (valore circa 20 milioni di dollari), con 8 camere da letto e 10 bagni. Ma le ultime indiscrezioni del Daily Mail affermano che la coppia sia in cerca di una casa decisamente più piccola a Malibu.