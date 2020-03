Meghan Markle e il Principe Harry vogliono comprare casa a Los Angeles

Meghan Markle e il Principe Harry vogliono acquistare casa in California, a Los Angeles. La coppia, che dal 31 marzo prossimo non sarà più parte attiva della famiglia reale inglese, progetta il proprio futuro con il piccolo Archie. Il bambino compirà un anno il prossimo 6 maggio. Potrebbe tornare nel Regno Unito per partecipare a giugno al tradizionale Trooping the Colour con il resto dei Windsor.

Una scelta non casuale quella di Harry e Meghan. Infatti la Markle è cresciuta proprio a Los Angeles, dove vive anche sua mamma, Doria Ragland. Questo ritorno negli States la riavvicinerà anche a suo padre Thomas? Secondo gli esperti reali decisamente no, anzi. Pare che la Duchessa non potrà mai perdonare suo padre per aver venduto le sue lettere alla stampa.

“Il Principe Harry e Meghan Markle puntano su un futuro in California mentre iniziano a creare la propria nuova vita” ha riferito una fonte alla rivista People. La coppia vive per il momento in Canada, a Vancouver Island, dove ha trovato privacy e serenità dopo un anno molto difficile sotto attacco della stampa. Intanto pare stiano cercando di comprare una casa a Los Angeles.

“Questo è ciò che Meghan e Harry hanno sempre desiderato: creare la propria vita. Dev’essere un immenso sollievo uscire dal Regno Unito e percorrere la propria strada” ha aggiunto la fonte.

“Adorano essere in Canada, ma stanno anche guardando case a Los Angeles. Probabilmente avranno case in entrambi i posti. Nell’isola di Vancouver, la coppia ha la libertà di fare quello che vogliono“. Insomma, l’importante per i Duchi di Sussex è non tornare a Londra, dove il loro cottage a Frogmore è stato svuotato, e servirà solo d’appoggio per le visite nel paese. Pare che la coppia passerà l’estate con la Regina Elisabetta, a Balmoral.