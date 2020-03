Meghan Markle: ecco perché non si riconcilierà mai con suo padre Thomas

Secondo gli esperti reali Meghan Markle non si riconcilierà mai con suo padre Thomas. La motivazione è da ritrovare nella decisione del padre della Duchessa di vendere una lettera privata ai giornali. Infatti lo scorso autunno Thomas Markle aveva permesso ad alcune testate di pubblicare la corrispondenza della figlia. Nelle lettere Meghan chiedeva al padre perché si stesse comportando in quel modo con i media, e esprimeva il suo desiderio di prendere distanze da lui.

Meghan Markle ha intrapreso delle azioni legali con il Mail Online, che ha pubblicato la sua lettera del 2018 indirizzata al padre Thomas. Secondo l’esperta reale Leslie Carroll la relazione tossica padre – figlia non ha speranze di essere recuperata in questo momento. Meghan Markle si sente tradita dall’uomo, motivo per il quale non vuole riconciliarsi con lui.

“Purtroppo, Thomas Markle ha fatto del suo peggio quando ha violato la privacy di sua figlia rilasciando la corrispondenza di Meghan con la stampa e continuando a farla arrabbiare in pubblico per il bene di clickbait e di qualche attenzione“.

Leslie Carroll ritiene che gli scatti con paparazzi messi in scena dal signor Markle, poco prima del matrimonio di Meghan nel 2018, erano l’inizio della fine della loro relazione.

“Prima del suo matrimonio con la famiglia reale, il suo mettersi in posa per i paparazzi nel tentativo di apparire era chiaramente un errore. Da allora parla con una lingua biforcuta, attaccando pubblicamente sua figlia da un lato, sostenendo di amarla e di voler riconciliarsi con lei dall’altro“.

L’esperta della casa reale è convinta che Meghan, dopo le umiliazioni subite e il tradimento del padre, non farà passi indietro. “Nessun genitore rinfaccerebbe al proprio figlio in diretta tv di avergli pagato gli studi“.