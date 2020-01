Melania Trump: il suo cappotto metallizzato tra i trend del 2020

Melania Trump anticipa il trend del 2020 scegliendo un cappotto metallizzato dai richiami anni ’80 per partecipare ad una partita di football. La First Lady, in una delle prime apparizioni pubbliche di questo 2020, stupisce ancora una volta con il suo look. Essenziale ma d’effetto, l’outfit la porta già in cima alla classica delle meglio vestite di questo inizio anno.

Al fianco di Donald Trump, Melania sfoggia il suo trench blu, con tacchi altissimi, che slanciano ulteriormente la sua figura. La coppia, che appare più serena del solito, ha partecipato alla prima partita del Campionato Nazionale Playoff del Football College. Gli occhi sono puntati sulla First Lady, perfettamente a proprio agio nell’erba con tacchi vertiginosi. Al loro fianco l’attore vince vaughn, che come lo stesso presidente degli Stati Uniti, ha giocato da giovanissimo in questo campionato.

Il cappotto metallizzato blu arriva fino alle ginocchia, è firmato Scanlan Theodore, e costa circa 2500 euro. Tocco finale la larga cinta abbinata che cinge la vita. Trench in questi tessuti e colori vivi sono tra i principali trend di questo inizio anno, con un occhio agli anni ’80. La finitura metallica offre al look di Melania Trump un tocco accattivante e moderno.

Gli stivali a tacco alto e stiletto della First Lady sembrano essere Prada, uno dei suoi brand di riferimento. Un look che colpisce pur essendo minimal, niente accessori, neanche una borsa.

Melania Trump è tornata da pochi giorni in attività, dopo una pausa che l’ha vista a lungo lontana dai riflettori. Infatti, dopo la presentazione delle decorazioni natalizie della Casa Bianca, l’ex modella è riapparsa la scorsa settimana, per accogliere nel suo salotto un gruppo di studenti di una scuola elementare della Florida, come parte della sua iniziativa #BeBest.