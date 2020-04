Melania Trump con Laura Mattarella: l'America è al fianco dell'Italia

Melania Trump racconta su Twitter di aver parlato telefonicamente con Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica. La moglie di Donald Trump esprime la vicinanza dell’America all’Italia. La First Lady ha parlato con la figlia di Sergio Mattarella, porgendo le sue condoglianze per le numerose vittime del Coronavirus nel nostro paese. Un ulteriore modo per rinsaldare il legame tra i due paesi.

Negli Stati Uniti la situazione è ogni giorno più drammatica, ma Melania Trump pensa anche alla comunità mondiale e si mette in contatto con Laura Mattarella. Proprio al First Lady era stata la prima in America a raccomandare ai cittadini di restare a casa e rispettare le direttive del Servizio Sanitario Nazionale. Prima ancora di suo marito, il Presidente Donald Trump, che inizialmente aveva negato l’emergenza.

“Ho parlato oggi con la signora Laura Mattarella, in Italia. Ho espresso le mie più sentite condoglianze per gli italiani che hanno perso la loro vita per il Covid19“. Melania Trump dimostra di sapere come intrattenere pubbliche relazioni anche in momento così delicato. Gli americani sono sempre più affascinati dalla figura della First Lady, che si dimostra lontana dalla parvenza di ex modella inadatta al ruolo, come etichettata all’inizio.

Spoke today w/ Mrs. Laura Mattarella of Italy. I extended my deepest condolences for the Italians who have lost their lives to #COVID19. Hopeful that positive trend will continue in Italy & other parts of world soon. April 8, 2020

“Sono speranzosa che questo trend positivo continui in Italia e nel resto del mondo“. Anche la Casa Bianca ha rilasciato un comunicato. Si sottolinea la vicinanza agli alleati italiani e ricorda i 100 milioni di dollari di aiuti stanziati dagli Stati Uniti.

“Ci auspichiamo di sconfiggere insieme la pandemia nelle prossime settimane” si legge nella nota ufficiale. La somma verrà suddivisa tra la costruzione di altri ospedali da campo e l’acquisto di materiali, come tamponi, mascherine e camici mono uso.