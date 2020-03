Melania Trump: compleanno in quarantena per il figlio Barron

Melania Trump festeggia in quarantena il compleanno del figlio Barron. Il ragazzino, ultimo figlio del Presidente Donald Trump, e unico dell’ex modella, ha compiuto 14 anni. Altissimo, più dei genitori, Barron appare sempre timido e discreto, e legatissimo a mamma Melania. La First Lady ha usato i social per fargli dei semplicissimi auguri.

Un compleanno sottotono per Barron Trump, visto l’emergenza Coronavirus. “Buon compleanno BWT” scrive Melania Trump su Twitter e Instagram, abbinando una semplice foto di due palloncini che formano il numero 14. La sigla è riferita al nome completo del figlio, Barron William Trump, anche se nessuno ricorda solitamente il secondo nome del ragazzo.

Barron è nato il 20 marzo 2006, ed è il figlio minore del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Melania invece non ha altri figli, e dedica buona parte della sua giornata a lui, anche ora che è la First Lady. In una vecchia intervista la signora Trump raccontava di prendersi cura della pelle del figlio, con creme e trattamenti di bellezza ad hoc per il figlio.

Il piccolo di casa Trump sembra anche aver preso lo spiccato gusto dello stile della madre. Molte testate di moda infatti iniziano a paragonarlo all’ex modella, considerata una vera trend settere. C’è chi persino la paragona a una moderna Jackie Kennedy. Pare che Barron sia un appassionato di moda, anche se per ora il ragazzo preferisce continuare i suoi studi e restare all’ombra dei suoi genitori.

Adorato dai suoi fratelli maggiori, Barron è anche un giovanissimo zio simpatico e amorevole, come dimostrano dei famosi scatti nei quali gioca con Theo, ultimo nato di Ivanka Trump.