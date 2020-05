Melania Trump: la dieta a base di frutta della First Lady

Melania Trump segue una dieta a base di frutta che permette alla First Lady di mantenere una linea invidiabile. La signora Trump è la prima ex modella alla Casa Bianca, e ha uno stile da trendsetter che ha rivoluzionato la sua figura istituzionale. Come ogni donna però non mancano i segreti per riuscire a mantenere la linea superati i cinquant’anni.

Nel 2016, in una intervista per la rivista GQ, Melania Trump aveva raccontato di seguire un regime alimentare bilanciato, con degli obiettivi salutari ben precisi. Questi riguardano il suo consumo della frutta, certamente non il suo pasto principale, ma quello più frequente. Melania ha infatti svelato di mangiare almeno sette pezzi di frutta al giorno, per mantenere la linea e una pelle lucente.

La First Lady ha svelato di seguire questo regime fin dai suoi anni come modella a New York. Non solo, la frutta non la mangia solo fresca, ma anche sotto forma di frullati, la sua passione. Già nel 2013, attraverso la sua allora pagina ufficiale Facebook, Melania aveva spiegato ai suoi fan come preparare i suoi frullati preferiti. L’ex modella aveva raccontato che quello è il modo migliore per lei per iniziare una giornata. La mamma di Barron Trump aveva consigliato di abituare anche i bambini a pasti a base di frutta come merenda.

Tra i prodotti più consumati da Melania Trump pare ci siano spinaci freschi e biologici, sedano, carote, mirtilli, mele, succo d’arancia, succo di limone, yogurt magro, olio d’oliva, omega-3 e vitamina D. L’enorme assunzione di frutta e verdura può spiegare la pelle perfetta e la linea da modella di Melania Trump, che si dice anche si mantenga camminando indossando pesi alle caviglie. I frutti sono ricchi di vitamine e minerali, tra cui acido folico, vitamina C e potassio, e sono ricchi di fibre, che possono aiutare a mantenere un intestino sano.

Melania però precisa, la sua non è una dieta, non ha mai amato regimi alimentari restrittivi. Le sue sono abitudini alimentari, che non sostituiscono i pasti principali. Infatti la signora Trump non disdegna piatti gustosi o la carne, e uno dei suoi piatti preferiti è il Pollo Parmigianino del ristorante Jean Georges di New York.