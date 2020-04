Melania Trump: outfit verde per leggere la favola di Pasqua

Melania Trump ha scelto un outfit verde per leggere sui social la favola di Pasqua. Nonostante l’emergenza Coronavirus l’ex modella ha deciso di onorare le tradizioni pasquali della Casa Bianca. La First Lady sceglie il colore della speranza, come fatto dalla Regina Elisabetta per il suo discorso alla nazione. Melania ha dovuto cancellare la tradizionale caccia alle uova nei giardini della Casa Bianca, ma ha trovato un modo alternativo per allietare la giornata.

Infatti la signora Trump, con un outfit interamente verde, ha rilasciato un video nel quale legge, nel patio della residenza presidenziale, una favola pasquale. Si tratta della nota storia di The Little Rabbit (il piccolo coniglio), un vero classico di questo periodo festivo negli Stati Uniti. Con la solita classe e pacatezza che la contraddistinguono, la First Lady lancia un messaggio di speranza e normalità attraverso la lettura.

Melania Trump aveva già indossato quest’abito primaverile di lino verde. Il brand Cefinn, di origine britannica, è stato fondato dalla moglie dell’ex Primo Minostro inglese David Cameron, Samantha. Niente eccessi o sbavature, Melania si conferma regina di stile, anche con un abito del 2017. La scelta di girare questo video nasce dall’impossibilità di onorare dal vivo le tradizioni pasquali della Casa Bianca. Infatti per la prima volta in 142 anni lo staff del Presidente ha dovuto cancellare la tradizionale caccia alle uova, organizzata per i più piccoli nel verde della residenza presidenziale. L’emergenza Coronavirus si aggrava quotidianamente nel paese.

Nel video, della durata di quattro minuti, la voce della First Lady è accompagnata dalle immagini delle pagine del libro sfogliate, e dalle illustrazioni della storia.