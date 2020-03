Melania Trump: i consigli della First Lady per la quarantena da Coronavirus

Melania Trump ha twittato alcuni consigli sulle attività da svolgere durante la quarantena da Coronavirus. La First Lady ha rinnovato sui social il suo invito a restare a casa, suggerendo come impiegare il proprio tempo da soli, in famiglia, o con i propri bambini. Nelle scorse settimane la Casa Bianca era stata sotto attacco per il negazionismo di Donald Trump. Alla fine anche il Presidente degli Stati Uniti e dovuto correre ai ripari per la rapida espansione del Covid-19 nella nazione.

La First Lady Melania Trump ha incoraggiato la gente a restare a casa per combattere insieme il Coronavirus. Ha suggerito ai suoi followers di usare il tempo a disposizione per riconnettersi con i propri cari online, trascorrere del tempo con la famiglia o semplicemente prendere un libro.

“Prendete in considerazione l’opportunità di approfittare del tempo a disposizione per lavorare da casa, per restare in contatto con i vostri cari via e-mail o FaceTime. Trascorrere del tempo con la famiglia o lavorare al vostro benessere leggendo un libro o dedicandovi a un hobby”. Le parole di Melania Trump si uniscono a quelle di molte star americane che stanno cercando di sensibilizzare la popolazione a seguire le norme. Infatti inizialmente molti americani hanno continuato a ignorare le direttive del governo, come i tanti bagnanti ancora oggi sulle spiagge della California.

Già ieri, per il giorno di San Patrizio, la First Lady aveva lanciato un appello. “Anche se quest’anno le cose sono diverse e l’obiettivo è quello di mantenerci sani e salvi, non dimenticare di celebrare eventi e occasioni speciali“. Un messaggio positivo, per incoraggiare le persone a continuare a vivere la propria quotidianità, pur restando a casa.