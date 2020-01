Melania Trump: ecco come è cresciuto il figlio Barron

Barron Trump ha solo 13 anni, ma in alcune foto recenti il figlio di Donald e Melania Trump sembra molto cresciuto. Non solo la First Lady, anche il più piccolo di casa Trump è sempre più cliccato in rete, rubando quasi la scena a sua sorella Ivanka.

La famiglia trascorrerà il weekend a Palm Beach, tra impegni ufficiali e momenti di relax. Nelle foto della partenza in elicottero Barron Trump appare persino più alto di entrambi i suoi genitori. Secondo i bene informati Donald Trump è alto ben 188 cm, mentre Melania 180. Non si conosce l’altezza esatta di Barron ma supera quindi con certezza 1,90 m.

Il ragazzo, che compirà 14 anni il prossimo 20 marzo, ha sempre uno stile impeccabile, merito sicuramente di mamma Melania. L’ex modella è infatti molto attenta e molto presente nella vita del figlio, al quale riserva trattamenti speciali, tra maschere facciali e creme per la pelle, che lei stessa gli applica.

Una particolare nota di curiosità nei confronti di Barron nasce dal fatto che è il primo bambino, oggi adolescente maschio a vivere alla Casa Bianca dai tempi di John Kennedy Jr., figlio del presidente Kennedy, negli anni ’60. Infatti in seguito tutti i presidenti hanno avuto figlie femmine, come Clinton e Obama, o figli maschi adulti, come Ronald Reagan.

Proprio la figlia di Bill e Hilary Clinton, Chelsea, figlia dell’avversaria di Trump, ha spesso preso sui social le difese di Barron, vittima di meme e vignette. La donna, che ha trascorso la sua intera adolescenza nella Casa Bianca, si è scagliata contro gli avversari politici del presidente che si divertivano a prendere il giro il ragazzo.