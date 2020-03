Melania Trump: la sua carriera da modella non è mai decollata?

Melania Trump pare non sia mai arrivata davvero al successo con la sua carriera da modella, contrariamente a quanto affermato dal marito. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti più volte sottolineato quanto la First Lady fosse stata una stella della moda. Ma, a detta degli esperti, il lavoro di modella non è mai decollato per Melania.

Quinn Cummings, scrittrice ed esperta di moda, ha dichiarato a Express come la signora Trump abbia saltato tappe fondamentali nel percorso di ogni indossatrice di successo.

Melania Trump infatti, dopo aver studiato design all’Università di Lubiana, ha lasciato il suo paese per fare la modella. Però non ha mai posato per grandi riviste prima, o sfilato per grandi brand, fino all’arrivo nel 2005 di Donald Trump.

Infatti, sottolinea la Cummings, la First Lady non aveva un vero e proprio curriculum, nè un book fotografico, come di consueto. Ha posato per qualche rivista importante, ma mai in copertina, e sfilato in eventi minori. Una volta trasferitasi a New York e dopo l’incontro con il marito, è riuscita ad avere maggiori agganci. Dopo aver posato sulla copertina di Vogue con il suo abito da sposa, ha lanciato una sua linea di bellezza, la Melania™ Caviar Complexe C6. La stessa Anna Wintour ha poi ammesso di essersi pentita di aver messo Melania in copertina.

Nessun grande traguardo quindi, come dice Donald Trump, che afferma di essere sposato con una delle modelle più famose di sempre. Certamente nomi come Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, per citarne solo alcune, avranno storto il naso di fronte queste affermazioni.

Melania Trump è diventata famosa solo oggi, diventando realmente una icona di stile e trend setter indiscussa, grazie ai suoi look da First Lady. Non solo, oggi, secondo i social, Melania è tra le mogli dei presidenti più amate.