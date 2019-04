Le mensole di design da salotto sono elementi di arredo indispensabili non solo per la loro utilità, ma anche per la personalità che sono capaci di regalare a questa stanza fondamentale della casa: per ciò la nostra redazione ha pensato a una serie di idee e consigli per sceglierle e sfruttarle al meglio.

Le mensole di design si abbinano bene allo stile moderno e contemporaneo, in tutte le sue declinazioni, ma possono dare anche a un salotto classico un tocco in più.

Oltre che in base alle esigenze, la selezione va fatta tenendo conto dei materiali: il legno si sposa con mobili e complementi tradizionali, plastica e vetro sono l’ideale per minimal e pop, i metalli vengono valorizzati in un ambiente industrial.

Dove metterle all’interno della stanza? Grazie alle loro dimensioni ridotte, le mensole posso essere sistemate ovunque, accanto a una poltrona se vi si posizionano libri, un po’ più in alto per oggetti voluminosi come vasi e candelieri, ad altezza d’uomo se servono per esporre piccole scatole o soprammobili.

Ecco le proposte più belle degli specialisti di Librerie Design da cui lasciarsi tentare per arredare casa con le mensole.

8 mensole di design per il salotto

Librerie Design Surf mensola in vetro trasparente curvato. Un’originalissima coppia di mensole in vetro trasparente temperato termoformato con reggimensola cromati, per arredare con classe e discrezione. Librerie Design Set di 3 mensole in vetro trasparente curvato. Ancora vetro e dettagli cromati per una proposta lineare e molto elegante, un tris di mensole in vetro con cui trasformare completamente la parete del soggiorno. Librerie Design Toast mensola in metallo. Realizzata con grande cura dei materiali e delle finiture, questa mensola in metallo si distingue per lo stile minimale e, in combinazione con altre mensole, può dare origine a geometrie e strutture di varie dimensioni. Disponibile in bianco, nero e grigio alluminio. Librerie Design Libreria a parete Miyoko. Un sistema di mensole a parete moderno ed elegante, perfetto per alternare libri, cornici, vasi, oggetto aggiungendo un tocco di design e stile al salotto. Disponibile in bianco e in naturale/bianco. Librerie Design Set di 3 mensole Brenda. Un set di tre mensole da parete davvero originale, che completa l’arredamento in maniera stilosa e funzionale, permettendo di inserire oggetti di uso quotidiano come CD, vasi, profumi o piccoli libri. Librerie Design Mensola Britney. Il salotto ha uno stile giovane e informale? La mensola Britney è quello che fa per voi. Realizzata in metallo verniciato di colore bianco, è un oggetto di design inconfondibile, perfetto per ospitare libri e accessori. Librerie Design Libreria rotonda Gemerek. Piccola, elegante e diversa dal solito, la rotonda Gemerek arreda con stile e funzionalità. Disponibile in bianco e negli “industrial” ruggine e antracite. Librerie Design Mensola angolare Twister. “Riempire di design e originalità” le zone più difficili da arredare, gli angoli tra le pareti, non è mai stato così divertente: grazie Twister nessuna zona del salotto sembrerà vuota o priva di personalità!

Pubbliredazionale