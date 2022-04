La comunità LGBTQ+ statunitense ha preso l’ennesima batosta da parte della destra repubblicana. Arrivano dall’Alabama questa volta non una legge, ma ben due provvedimenti dal contenuto particolarmente transfobico che vanno a ledere i diritti umani soprattutto dei giovani transgender, firmati dalla governatrice Kay Ivey.

Dopo la Florida, con la legge “Don’t Say Gay” entrata in vigore a fine marzo 2022, anche l’Alabama si apre − anzi chiude − a provvedimenti che rendono la vita dei membri della comunità LGTBQ+ particolarmente difficile. La governatrice repubblicana Kay Ivey ha firmato due leggi, la HB 322 e la SB 184. La prima vieta agli studenti trans di utilizzare bagni e spogliatoi che si allineino alla loro identità di genere e, sull’onda della sorella della Florida, vieta anche nelle scuole fino alla quinta elementare discussioni sull’identità di genere o sull’orientamento sessuale, bollate come “non adatte all’età”. La seconda, chiamata anche “Vulnerable Child Protection Act“, sbarra la strada alla transizione di genere degli adolescenti poiché vieta ai medici di prescrivere cure ormonali o effettuare interventi chirurgici sui minori di 19 anni, pena l’incarcerazione fino a dieci anni e una multa di 15mila dollari.

La legge dell’Alabama prevede inoltre un obbligo rivolto al personale scolastico di rivelare a un genitore o tutore se “la percezione di un minore del proprio genere o sesso non è coerente con il sesso del minore”. A proposito del provvedimento, Kay Ivey ha affermato:

“Ci sono sfide molto reali che devono affrontare i nostri giovani, in particolare con le pressioni della società di oggi e la cultura moderna. Credo fermamente che se il buon Dio ti ha fatto ragazzo, sei un ragazzo, e se ti ha fatto ragazza, sei una ragazza. […] Dobbiamo proteggere in particolare i nostri bambini da questi farmaci e interventi chirurgici radicali che alterano la vita quando si trovano in una fase così vulnerabile della propria esistenza. Invece, concentriamoci tutti sull’aiutarli a svilupparsi adeguatamente negli adulti che Dio voleva che fossero. […] Qui in Alabama, gli uomini usano il bagno degli uomini e le donne usano il bagno delle donne: è davvero un gioco da ragazzi.“

In realtà, negli Stati Uniti i partiti di destra stanno minando da tempo tutti i diritti umani, non solo quelli della comunità LGBTQ+. Al di là della legge “Don’t Say Gay” della Florida e di questo nuovo provvedimento dell’Alabama, a fine marzo nell’Oklahoma era stata approvata dalla Camera una legge che vietava quasi totalmente l’aborto; questa s’inseriva in una serie di provvedimenti, come quelli di Texas e Arizona, che vedono ledere i diritti delle donne. La situazione in America rimane dunque molto tesa e preoccupante.