Da Masterchef a Cookist, cosa fa oggi Michele Ghedini

Ce lo ricordiamo molto giovane, quasi un bambino, sul bancone della 6ª stagione di Masterchef Italia, ma ora, quali saranno i suoi progetti per il futuro?

Michele Ghedini, (su Instagram: micheleghedo) ha saputo sfruttare al meglio la possibilità data dal famoso programma televisivo, cercando di perseguire i suoi obiettivi, non solo personali ma anche lavorativi.

Ma vediamo nello specifico cosa bolle in pentola per Michele!

Ora, 28enne e vantando già una discreta notorietà, ha potuto mettersi in gioco, e dimostrare le sue capacità durante la formazione presso due famosi ristoranti stellati, (n.d.r Brutti a Milano e La Vetreria a Firenze) che sono stati, dopo Masterchef, il giusto trampolino di lancio che lo ha portato direttamente alla ribalta.

Infatti, lo troviamo oggi come volto ufficiale del magazine online Cookist, dove ben si presta a farci conoscere i suoi segreti in cucina…

La sua rubrica all’interno di Cookist è una tra quelle più seguite, sempre aggiornata, innovativa e soprattutto adatta a tutti.

Sono ricette molto semplici e veloci, che possiamo comodamente replicare a casa anche noi ‘comuni mortali’, che non vediamo l’ora di provare a fare gli chef.

Per ora Michele ci ha veramente colpito, mostrando una immagine molto fresca e sfiziosa; continuerà su questa linea? Riuscirá a sorprenderci ancora?