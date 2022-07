Perché la Poke hawaiana è diventata tanto popolare anche in Italia

Alla faccia di chi ha sempre associato il nostro Bel Paese all’immagine di una buona pizza fumante, è ormai chiaro che le nostre abitudini anche alimentari stiano cambiando, in modo particolare tra i più giovani. È sempre più richiesto, infatti, sia per contrastare il caldo estivo che per consumare un pranzo leggero e veloce, il poke hawaiano, ovvero una specialità a base di riso e pesce crudo marinato a cui poi è possibile aggiungere anche altri ingredienti.

Tradizionalmente esistono due tipologie di poke hawaiano diverse tra di loro per la scelta di differenti ingredienti:

he’e poke, a base di polpo;

a base di polpo; aku poke, a base di tonno striato.

La caratteristica principale del poke hawaiano è quella di avere al suo interno del pesce crudo marinato tagliato a cubetti e se, almeno in origine, esistevano soltanto due varianti, oggi è possibile trovarlo anche con l’aggiunta di molluschi, seppie e salmone.

Al pesce crudo e al riso poi si vanno ad aggiungere altri ingredienti che fanno del poke hawaiano un piatto fresco, completo e sfizioso. Spesso, infatti, vengono aggiunte verdure e svariati tipi di condimento come, per esempio, i semi di sesamo, l’aglio, la cipolla, le carote, l’avocado, l’olio di sesamo e la salsa di soia.

Sempre secondo tradizione poi il poke hawaiano viene servito all’interno di ciotole apposite. Sono sempre più numerosi i locali di poke che stanno nascendo in Italia, segno che questo cibo dal sapore esotico abbia attecchito benissimo anche nella patria di pasta e pizza.