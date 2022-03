In cucina con Carla Bruni: ecco la sua ricetta per una pasta semplice e gustosa

Non solo cantante, attrice e modella: Carla Bruni è anche un’ottima cuoca. E lo dimostra pubblicando, sulla sua pagina Instagram, diversi video in cui mostra tutti i suoi segreti in cucina. D’altronde, nonostante sia cresciuta in Francia, la ex première dame non ha mai rinnegato le sue origini italiane: anche nei suoi piatti, infatti, porta sempre un po’ di Italia. Come ha fatto nel suo ultimo post, dove ci mostra come preparare un piatto di pasta semplice ma gustoso.

“Ricetta del lunedì: penne ai pomodori ciliegini. Se avete voglia di un piatto di pasta non complicato da preparare…“, ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato la sua ricetta. Come si vede nel video di Carlà, bastano pochi e semplici ingredienti: pasta, pomodorini, cipolla, olio, basilico, parmigiano, sale e pepe.

Per cominciare, la cantante ha creato un soffritto con olio, cipolla, sale e pepe. Una volta che le cipolle sono appassite, ha aggiunto i ciliegini tagliati a metà e le foglie di basilico. A questo punto basterà aspettare: qualche minuto e i pomodori diventeranno morbidi e dolci, quasi caramellati grazie all’ingrediente segreto: un pizzico di zucchero. Una volta cotta la pasta, una generosa spolverata di parmigiano, e il piatto è pronto.

Una ricetta semplice da realizzare, ma senza rinunciare al gusto, perfetta per un pranzo veloce o una cena con gli amici. Un altro piatto che ci dimostra come Carla Bruni sia sempre impeccabile, anche dietro ai fornelli dove, video dopo video, mostra di essere una cuoca con i fiocchi. Scatenando anche i commenti entusiasti dei fan, impazienti di replicare il piatto.