Il bello di prenotare una vacanza nelle Marche, dove mare e colline si rincorrono a vicenda, sta (anche) nel lasciarsi viziare dai golosi piatti di una cucina autentica e ricca di sapore: ecco perché, dopo avervi consigliato cosa vedere lungo la Riviera del Conero, vogliamo portarvi alla scoperta dei migliori ristoranti di Numana, Portonovo e Ancona facendo, però, una doverosa deviazione verso Senigallia, polo gastronomico per eccellenza e sede di ben due ristoranti stellati di fama internazionale.

Tra deliziosi brodetti di pesce e il celeberrimo stoccafisso all’anconetana, pranzi e cene sono continue sorprese per il palato, sedotto da materie prime freschissime e accompagnato in veri e propri viaggi sensoriali.

Siete curiosi di saperne di più? Date uno sguardo a quelli che, secondo noi, sono i migliori ristoranti di Numana, Portonovo e Ancona e prendete nota: le vacanze sono sempre più vicine!

Fortino Napoleonico : posto sull’estremità della spiaggia, il Fortino Napoleonico è un lussuoso hotel a 4 stelle che si sviluppa dentro una vera e propria struttura militare dell’800. Oltre alle suites e alle camere affrescate, si annoverano un giardino privato e un rinomato ristorante gourmet, perfetto per romantiche e indimenticabili cene di pesce (ma non solo). Via Poggio 166 – fraz. Portonovo, tel. 071 801450.

Clandestino Susci Bar : sempre a Portonovo , una tappa imperdibile per tutti gli appassionati gourmand e tutti gli amanti delle peripezie culinarie di Moreno Cedroni. A differenza della Madonnina del Pescatore, il ristorante a Senigallia dove lo chef incanta con la sua mano 2 stelle Michelin, il Clandestino propone un’offerta più informale e easy, anche per quel che riguarda il conto. Località Portonovo, tel. 071 801422.

Emilia : imperdibile una scorpacciata di “moscioli” – tipiche cozze selvatiche, nonché Presidio Slow Food – nel Ristorante Emilia, direttamente sul mare e sulla baia di Portonovo . Un incanto per gli occhi e per il palato. Via Baia di Portonovo, tel. 071 801109.

Sot’Ajarchi : proprio sotto i caratteristici portici anconetani , un indirizzo semplice e familiare per godersi il meglio della cucina locale realizzata secondo la disponibilità non solo stagionale ma – addirittura – giornaliera. Via Guglielmo Marconi 93, tel. 071 202441.

Ginevra Restaurant : è l’ottimo ristorante del Seeport, uno degli hotel più belli ed esclusivi di Ancona . Affacciato sul porto cittadino, scoprirete una gastronomia dinamica, frizzante, divertente e dai piacevoli toni internazionali senza dimenticare la tradizione marchigiana rivista attraverso i prodotti tipici del territorio. Via Rupi di Via XXIX Settembre 12, tel. 071 971 5100.

La Torre : la raffinatezza della cucina – prevalentemente di pesce anche se non manca tutta un’offerta dedicata allo steak house – si assapora in questo ristorante a due passi contati dal centro storico di Numana , circondati dalla bellezza di un panorama tra cielo e mare. Via della Torre 1, tel. 071 933 0747.

Uliassi: in ordine cronologico, è l’ultimo ristorante ad aver conquistato le preziosissime 3 stelle Michelin nell’ultima edizione della celebre guida rossa. Qui regna l’estro e la genialità di Mauro Uliassi che, con i suoi piatti di mare e selvaggina, stupisce critica e clienti con picchi di qualità assoluta. Banchina di Levante 6, tel. 071 65463.

La Madonnina del Pescatore: spostandosi giusto una manciata di chilometri, si arriva in un altro tempio della cucina d’autore, la Madonnina del Pescatore appunto, dove Moreno Cedroni dirige una cucina esigente, contemporanea e fantasiosa, la cui modernità permea tanto i piatti quanto il servizio flessibile, composto ed essenziale. Lungomare Italia 11, tel. 071 698267.

Anikò: la prima salumeria ittica del mondo che lo chef Moreno Cedroni ha aperto da qualche anno nel centro di Senigallia. Quello che colpisce di questo chiosco adibito allo street food gourmet è la sua polivalenza: che ci si fermi per fare la spesa di ghiotti salumi di tonno affumicato, per celebrare l’ora dell’aperitivo o per una cena veloce nei tavolini adiacenti, questa ingegnosa pizzicheria sarà sempre all’altezza di ogni vostra aspettativa. Piazza Saffi 10, tel. 071 793 1228.

Trattoria Vino e Cibo: una trattoria conviviale in cui sentirsi come a casa (ma con piatti deliziosi che cambiano di continuo a seconda della spesa giornaliera). In città è, da anni, una vera istituzione da prenotare con largo anticipo per non rischiare di rimanere a bocca asciutta. Via Fagnani 16, tel. 071 63206.