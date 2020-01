Il divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato ufficialmente finalizzato, dopo soli 8 mesi di matrimonio. Il dibattimento, iniziato a dicembre, è durato solo un mese. La coppia si è separata la scorsa estate, chiudendo il matrimonio lampo e top secret del dicembre 2018, arrivato dopo una relazione durata circa 10 anni.

Un divorzio lampo quello tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, che si chiude senza lasciare strascichi. Infatti entrambi sembrano aver superato molto in fretta la rottura. Miley Cyrus, dopo qualche presunto flirt estivo, fa ormai coppia fissa con il cantante Cody Simpson. Il ragazzo avrebbe fatto il suo ingresso ufficiale in famiglia lo scorso Ringraziamento. Liam Hemsworth ha invece una nuova fiamma, Gabriella Brooks, di soli 21 anni. La coppia è stata paparazzata per la prima volta pochi giorni fa su una spiagga australiana in atteggiamenti molto intimi.

Miley e Liam si sono frequentati, lasciati, ripresi più volte dal 2009, fino a convolare a nozze a sorpresa nel dicembre del 2018. Ora, dopo soli 8 mesi di matrimonio, arriva il divorzio. Però, come riportato dal sito di gossip TMZ, i due non saranno ufficialmente single fino al 22 febbraio, tempo che la pratica venga chiusa e depositata. Solo un dettaglio per la ex coppia più amata dai giovanissimi, che trascorreranno il primo San Valentino da divorziati con i loro nuovi partner.

La rapidità del divorzio è stata garantita da due fattori: un forte accordo pre-matrimoniale e l’assenza di figli. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono affidati al top degli avvocati divorzisti di Hollywood: Judith R. Foreman per lei, Laura Wasser per lui.

Quest’ultima ha curato i divorzi di alcuni dei maggiori nomi dello showbiz, come Kim e Khloe Kardashian, Ryan Reynolds, Heidi Klum, Ashton Kutcher, Christina Aguilera e Johnny Depp.