Miley Cyrus omaggia la madrina Dolly Parton per il compleanno

Un legame storico quello di Miley Cyrus con Dolly Parton, leggenda della musica country, che affonda le radici nell’amicizia del padre della Cyrus, Billy Ray Cyrus, con la Parton. È stata proprio quest’ultima a essersi proposta come madrina alla nascita di Miley, dando così inizio ad una relazione madrina-figlioccia che dura ancora oggi. Per questo Miley non manca mai l’occasione di festeggiare la madrina pubblicamente. Ieri sul profilo Instagram ha pubblicato il video che ricordava la sua imitazione della Parton del 2017, corredandolo dell’ironica dedica per il suo 74° compleanno «Happy Birthday Aunt Dolly!!!!! ( . ) ( . )».

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday Aunt Dolly!!!!! ( . ) ( . ) @dollyparton Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 19 Gen 2020 alle ore 10:21 PST

L’imitazione, avvenuta durante il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, è esilarante, grazie ad un trucco esagerato, con tanto di gigante parrucca bionda e seni posticci extra large. Era lo stesso Fallon da farle da spalla, interpretando Kenny Rogers e duettando con lei nello storico brano Islands In The Stream. Nei video presenti su Instagram si vede la Cyrus dare il tocco finale al suo travestimento per poi esibirsi sul palco seguendo le stesse identiche mosse della Parton, la cui esibizione con Rogers del 1983 è presente in split screen. Miley Cyrus mostra così un naturale talento ironico, oltre a doti vocali notevoli che le permettono di imitare un’icona del country come la Parton.