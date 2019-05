In un living dal gusto contemporaneo, in un salotto accogliente e, perché no, in cucina o in camera da letto: il mobile porta TV girevole permette di trovare soluzioni smart per posizionare il televisore ovunque e rendere l’esperienza della visione funzionale e personalizzata.

Non solo: i porta televisori girevoli arredano con un design elegante, perfetto per integrarsi con diversi stili, dal minimal al classico, dall’industrial al moderno.

La loro principale caratteristica è quella di adattasi alle esigenze di chi della TV vuole godere sempre e al meglio. Piantane, carrelli con ruote, supporti regolabili e treppiedi consentono di posizionare il televisore dove si vuole in casa, e poi di ruotarlo o spostarlo da una stanza all’altra in base alle necessità, avendo comunque la miglior visuale possibile.

Con passacavi per nascondere i fili a vista, mensole per gli accessori audio e video come decoder e casse, staffe per sostenere fermamente il televisore, anche di grandi dimensioni, i mobili porta TV girevoli offrono soluzioni smart che non abdicano mai al gusto per l’arredo.

Dagli specialisti di ArredaTV, ecco 7 porta televisori girevoli da cui, una volta provati, non vorrete più tornare indietro.

Arreda TV Supporto Morris1. Perfetto per gli spazi ridotti, questo supporto a pavimento porta TV ospita televisori fino a 70 pollici. La robusta base rettangolare è in metallo e regala un piacevole contrasto con la solida colonna in alluminio con passacavi. La staffa superiore girevole e inclinabile lo rende praticissimo e funzionale. Arreda TV Carrello Runner. Per chi vuole tutto a portata di mano c’è il carrello Runner: minimal ed elegante, grazie ai ripiani in vetro serigrafato temperato, può ospitare la TV e diversi dispositivi. Le 4 ruote e la staffa universale girevole fino a 180° ne moltiplicano la comodità. Per LCD da 30” a 50” e fino a 30 kg. Arreda TV Mobile Hook. Un mobile porta TV che non passa certo inosservato, dallo stile, dal design e dalla qualità tipici del Made in Italy. Due i ripiani in vetro serigrafato temperato, mentre la colonna passacavi che sostiene la staffa è di alluminio verniciato in nero. Per apparecchi da 32 a 60 pollici. Arreda TV Supporto Morris3. Un supporto da terra per TV che unisce un design innovativo, con base tonda e struttura cromata, all’ottimizzazione degli spazi. Non manca proprio nulla a questa soluzione con grande capacità di carico (fino a 60 kg per schermi anche di 70”): sistema integrato di gestione dei cavi, mensola in vetro per componenti audio-video, staffa superiore inclinabile e girevole. Arreda TV Carrello Agile. Agile, di nome e di fatto: questo carrello porta televisore si sposta facilmente grazie alle ruote da una stanza all’altra e si adatta con altrettanta velocità alle dimensioni della TV (può alloggiare LCD da 37” fino a 70”), al carico (la staffa tiene un peso fino a 40 kg), alle particolarità (la staffa è compatibile con i comuni standard VESA fino a 600×400). Non basta? Ci sono anche una base e un ripiano in vetro per gli accessori. Arreda TV Piantana Morris5. Easy: è così la TV grazie alla piantana Morris5, essenziale, stilosa, adatta anche a stanze piccole e mini-appartamenti, in quanto ha un ingombro pari a zero. Perfetta per apparecchi di piccole dimensioni, da 13 a 27 pollici, è dotata di gestione interna dei cavi per mantenerli in ordine e nascosti e di staffa girevole a 360°, che dispone il televisore sia in orizzontale che in verticale. Arreda TV Treppiedi Dandy. Originale, elegante, leggero, il treppiedi Dandy in legno ricorda un cavalletto e con il suo mood industriale è una soluzione artistica e diversa dal solito. Supporta 35 kg e TV fino a 65”.

Pubbliredazionale