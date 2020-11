Decorazioni di Natale 2020: novità e tendenze

Le feste si avvicinano, e quest’anno più che mai abbiamo bisogno di rendere le nostre case accoglienti, allegre, luminose con le decorazioni di Natale 2020: la nostra redazione ha selezionato il meglio delle collezioni Zara, IKEA e Maisons du Monde per l’albero e tutti gli ambienti.

Le proposte dei brand di design per tutti sono in linea con le tendenze per questo Natale in fatto di colori, stili, materiali. Non mancano, infatti:

colori luxury e ispirati alle pietre preziose, come il blu e il verde, da abbinare a oro e argento;

e ispirati alle pietre preziose, come il blu e il verde, da abbinare a oro e argento; materiali naturali che vengono dal nord, tra legno e calda e soffice lana;

che vengono dal nord, tra legno e calda e soffice lana; personaggi classici , uno su tutti lo schiaccianoci, nelle più svariate declinazioni, con testa da orsetto o dai colori rosa;

, uno su tutti lo schiaccianoci, nelle più svariate declinazioni, con testa da orsetto o dai colori rosa; il velluto , che ricopre campanelle e decorazioni dell’albero con il suo mood elegante e originale al tempo stesso;

, che ricopre campanelle e decorazioni dell’albero con il suo mood elegante e originale al tempo stesso; ghirlande, da appendere non solo alla porta d’ingresso, ma sulle pareti, sopra il letto, sopra il caminetto e come punto di fuga dello sguardo in ogni stanza.

Del resto, è proprio il momento giusto per rinnovare gli addobbi e dare una scossa alle solite decorazioni con qualche novità. Quest’anno passeremo di più le feste in casa ed è necessario renderla ancor più bella, colorata, gioiosa. Come? Ve lo diciamo con i nostri consigli per gli acquisti.

Zara Home Natale 2020

Sofisticato, elegante, evocativo è il Natale 2020 firmato Zara Home, tra dettagli dorati, candele che rendono caldo e accogliente l’ambiente, superfici rivestite in velluto rosso e materiali inaspettati e preziosi come le piume. Le proposte vanno dai soprammobili chic a ghirlande non solo per la porta d’ingresso, ma per ogni ambiente.

IKEA, le decorazioni natalizie 2020

Sono all’insegna della semplicità e della tradizione le decorazioni per il Natale 2020 firmate IKEA. Per l’albero e per la casa si opta soprattutto per rosso e oro, ma anche per un verde e un blu preziosi e eleganti. Non mancano i paralumi della tradizione svedese e tante luci per vestire la casa a festa, magari da tenere anche passato il Natale.

Natale 2020, cosa comprare da Maisons du Monde

Maisons du Monde, come ogni anno, propone decorazioni per tutti gli stili e tutti i gusti. Gli esperti di design del brand, tuttavia, hanno individuato due tendenze imperdibili, con cui addobbare l’albero e decorare la casa: Néo Vintage e Scandicraft.

Il trend Néo Vintage si ispira alle decorazioni di una volta e le rivisita con un gusto tra il classico e contemporaneo. Schiaccianoci, bastoncini di zucchero, renne sono immancabili protagonisti di palline di vetro o proposte in legno. I colori? Neanche a dirlo: rosso, verde e bianco.

Scandicraft, un nome, un programma. Questa tendenza si ispira all’artigianato scandinavo. Tanti materiali e colori naturali, quindi, tra legno, lana, bianco e marrone, per proposte che scaldano l’ambiente con il candore della semplicità.