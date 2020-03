Olio struccante: benefici, uso e migliori prodotti per una pelle pulita

Diventato celebre grazie alla beauty routine coreana, l’olio struccante è un prodotto di bellezza perfetto per la detersione quotidiana.

Non aumenta la produzione di sebo, illumina il colorito del viso, aiuta a rimuovere il trucco più ostinato anche quello waterproof e funge da scudo all’inquinamento urbano.

Scopriamo l’uso e tutti i benefici dell’olio struccante e vediamo quali sono i migliori prodotti in commercio per una pelle pulita.

Olio struccante: benefici

L’olio struccante non necessita di sostanze aggressive in quanto lo sporco lipofilo si disperde nella fase oleosa e viene eliminato più facilmente.

si disperde nella fase oleosa e viene eliminato più facilmente. Un olio detergente ben formulato non secca la pelle , non indebolisce la barriera cutanea e permette di ottenere una buona idratazione, lasciandola pulita in profondità.

, non indebolisce la barriera cutanea e permette di ottenere una buona idratazione, lasciandola pulita in profondità. Il giusto equilibrio tra l’apporto di emollienti lipidici e tensioattivi permette di rendere veloce il risciacquo e di non lasciare la pelle untuosa.

e di non lasciare la pelle untuosa. Gli oli detergenti sono indicati per le pelli più sensibili in quanto formulati senza sapone con base lavante molto delicata ed arricchiti con attivi lipidici e idratanti che lasciano la pelle pulita, profumata, idratata, ripristinano il comfort cutaneo e proteggono dagli effetti essiccanti dell’acqua calcarea.

in quanto formulati senza sapone con base lavante molto delicata ed arricchiti con attivi lipidici e idratanti che lasciano la pelle pulita, profumata, idratata, ripristinano il comfort cutaneo e proteggono dagli effetti essiccanti dell’acqua calcarea. È il prodotto perfetto nel periodo estivo durante il quale la pelle viene sottoposta a lavaggi più frequenti in seguito a eccessive sudorazioni e aumento delle attività all’aria aperta.

durante il quale la pelle viene sottoposta a lavaggi più frequenti in seguito a eccessive sudorazioni e aumento delle attività all’aria aperta. È il detergente ideale da impiegare al mare in quanto permette di preservare più a lungo l’abbronzatura grazie alla sua formulazione delicata e alla sua componente nutriente.

L’uso dell’olio struccante

L’olio struccante si applica delicatamente sul viso tamponato con movimenti circolari per rimuovere tutte le impurità e stimolare la microcircolazione.

per rimuovere tutte le impurità e stimolare la microcircolazione. Si continua a massaggiare bagnando leggermente le mani finché l’olio non diventa lattescente .

. Dopodiché si sciacqua accuratamente con acqua .

. Quindi si spruzza con acqua termale e si lascia asciugare.

e si lascia asciugare. Residui di olio sul viso possono impedire alla pelle di respirare.

possono impedire alla pelle di respirare. Per rimuovere il trucco in maniera efficace è importante iniziare sempre dagli occhi, più difficili da struccare.

I migliori prodotti per una pelle pulita

Melting Cleansing Oil di Madara

Olio struccante delicato per rimuovere make-up (anche quello a lunga tenuta) e filtri solari minerali. Con delicati agenti detergenti, Vitamina E, olio di enotera e di mandorle per nutrire e rendere morbida la pelle, rimuovere le impurità senza irritarla o alterare la sua naturale barriera protettiva. Ideale per una doppia detersione. Indicato anche per la zona perioculare.

Caratteristiche: a contatto con l’acqua l’olio si fonde ed è facile da risciacquare. Lascia la pelle pulita, meravigliosamente morbida e nutrita

Pro: certificato naturale, 100% Vegan e Cruelty Free.

Prezzo consigliato: 22 euro

Oil Wash di VeraLab

Kit per la detersione del viso, indicato a chi ama una pella pulita e idratata in profondità. Serve a detergere e idratare perfettamente la pelle eliminando tutte le tracce di make-up, smog e sebo, cause primarie di pori dilatati e punti neri.

Caratteristiche: l’esfoliazione delicata regala luminosità e compattezza

Pro: il kit contiene un panno in microfiba

Prezzo consigliato: 15 euro

Olio Struccante di On the Wild Side

Olio detergente biologico, 100% di origine naturale, dissolve il trucco, incluso il mascara, e le impurità in profondità. Facile da usare come l’acqua micellare ma molto più morbido per la pelle, rimuove il trucco senza mai spogliare o disidratare l’epidermide e lascia la pelle pulita, morbida, purificata e fresca.

Caratteristiche: contiene gemme di faggio rigeneranti e rivitalizzanti e linfa di betulla

Pro: nessun prodotto sintetico, senza olii essenziali, senza parabeni. Bottiglie di vetro e astucci di cartone provenienti da foreste gestite in modo sostenibile

Prezzo consigliato: 36 euro Acquista ora

Olio struccante delicato alla rosa canina di Pai

Formula biologica certificata senza olio di palma, che scivola su viso e occhi per detergerli delicatamente. Cancella tutte le tracce di trucco preservando la bellezza della pelle.

Caratteristiche: mescolato con un po’ d’acqua, si trasforma in un latte leggero che, una volta sciacquato, dona luminosità alla pelle

Pro: ideale per pelli sensibili

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Cleansing Gel Oil Enriched di Belif

Olio-gel ultra leggero che detergente elimina efficacemente il make-up e le impurità senza seccare la pelle, rivelando un incarnato puro e radioso. A base di attivi emollienti, protegge la pelle e mantiene l’idratazione.

Caratteristiche: la formula setosa, ricca di olio di Oliva e Macadamia, non secca la pelle e ne protegge il film idrolipidico, per un incarnato luminoso

Pro: i fitoestratti dalle proprietà purificanti e lenitive rivelano una pelle raggiante di salute

Prezzo consigliato: 29 euro Acquista ora