I migliori ombretti in crema

Da qualche anno, gli ombretti in crema sono diventati una valida alternativa alle palette di ombretti classici: prodotti make-up comodi e versatili, possono essere applicati facilmente – e velocemente – anche con le dita, senza bisogno dei pennelli.

Si tratta di prodotti dalle formule innovative e sempre più performanti, dalla texture leggera come una piuma che regalano un risultato di grande effetto anche in poco tempo. L’ombretto in crema, inoltre, è l’ideale per chi non vuole rinunciare a truccarsi anche in piena estate, dura a lungo ed è resistente sia all’acqua che alle temperature elevate della stagione. Come gli ombretti tradizionali, anche gli ombretti in crema sono disponibili sia nella versione opaca che in quella satinata o brillante.

Se per una facile e veloce applicazione basta distribuire il colore direttamente sulla palpebra con la punta del dito, per un look più sofisticato si può utilizzare un pennello per disegnare la forma dell’occhio desiderata e intensificare il colore al centro della palpebra per un aspetto più luminoso.

Se districarsi nella giungla delle proposte è complicato, la redazione accorre in aiuto con i 7 ombretti in crema preferiti da DireDonna.

1. Diorshow Fusion Mono

Una texture che si fonde con la pelle e veste lo sguardo di un colore dalla brillantezza a specchio. In un solo gesto, crea un finish scintillante e intenso per un effetto makeup professionale.

Texture : mousse-gel che apporta colore puro e effetto ultra brillante; regala un risultato make-up più leggero e satinato

: mousse-gel che apporta colore puro e effetto ultra brillante; regala un risultato make-up più leggero e satinato Nuance: 2 colori

Prezzo consigliato: 33,80 euro

2. Chanel Ombre Prèmiere

Una consistenza in crema che si fonde perfettamente sulla palpebra e veste lo sguardo di un colore vibrante, facile da sfumare. Una palette di tinte che offre un risultato satinato e luminoso e a lunga tenuta. L’alta concentrazione di pigmenti purissimi regala tonalità intense e sofisticate.

Texture : mix di oli rende morbida la consistenza, per un’applicazione facile, fondente e modulabile; formula ricca di ingredienti a lunga tenuta

: mix di oli rende morbida la consistenza, per un’applicazione facile, fondente e modulabile; formula ricca di ingredienti a lunga tenuta Nuance: 10 colori

Prezzo consigliato: 32 euro

Qui per acquistare su Sephora

3. Givenchy Ombre Couture

Si applica in un attimo, ma dura fino a 16 ore. Un prodotto versatile, modulabile e sfumabile, con un rivoluzionario finish brillante, trasparente e illuminante. Il risultato può variare con un velo di colore o un effetto più marcato e preciso.

Texture : cremosa, morbida e setosa. La sua formula leggera non unge ed è waterproof

: cremosa, morbida e setosa. La sua formula leggera non unge ed è waterproof Nuance: 9 colori

Prezzo consigliato: 32 euro

Qui per acquistare su Sephora

4. Mac Cream Colour Base

Consente la creazione di svariati effetti dal più impercettibile al più teatrale e sensuale, secondo l’applicazione. Una formula unica che permette la distribuzione diretta del prodotto su pelle nuda, occhi e labbra o di sfumarlo facilmente quando applicato sopra il fondotinta, la formula idratante o la cipria. Privo di profumo.

Texture : formula cremosa, a base di emollienti, che conferisce colore e un finish impalpabile, luminoso come rugiada

: formula cremosa, a base di emollienti, che conferisce colore e un finish impalpabile, luminoso come rugiada Nuance: 17 colori

Prezzo consigliato: 23,50 euro

5. Nars Eye Paint

L’esclusiva formula gel vellutata e impalpabile può essere usata su tutta la palpebra come un ombretto per illuminare, sfumare e definire lo sguardo. Tonalità a lunga tenuta, ricche e iper sature, che si applicano con facilità e si asciugano rapidamente. Una gamma cromatica che spazia da toni glaciali metallizzati a moderne nuance matte.

Texture : pigmenti di grande effetto con una formula gel vellutata e impalpabile

: pigmenti di grande effetto con una formula gel vellutata e impalpabile Nuance: 11 colori

Prezzo consigliato: 25 euro

6. Tom Ford Cream and Powder Eye Color

Ombretto innovativo composto da due formule esclusive, una in crema e una polvere. Crea un trucco occhi naturale, grazie alla pigmentazione molto intensa. La tonalità è facilmente combinabile e ha una lunga durata. Metallico, scintillante e luminoso.

Texture : lo scomparto inferiore racchiude una texture cremosa e ultra pigmentata. Lo scomparto superiore contiene una polvere glitterata luminosa.

: lo scomparto inferiore racchiude una texture cremosa e ultra pigmentata. Lo scomparto superiore contiene una polvere glitterata luminosa. Nuance: 4 combinazioni di 8 colori

Prezzo consigliato: 55 euro

Qui per acquistare su Sephora

7. Armani Eyes To Kill Stellar

Facile da applicare e ideale da sovrappore per uno sguardo magnetico, regala un risultato make-up shimmer che rimane impeccabile per tutta la giornata. Ogni shade è il frutto di un’unica composizione di pigmenti e sovrapponendole si ottengono infinite sfumature di luce.

Texture : texture bouncy-gel con finish ultra-shimmer

: texture bouncy-gel con finish ultra-shimmer Nuance: 6 colori; 3 nuance dalle sfumature metalliche, dal titanio al rame, e 3 nuance più delicate dai riflessi pastello

Prezzo consigliato: 33,50 euro

Qui per acquistare su Sephora