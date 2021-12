Oro, il colore make up delle feste natalizie: tip e prodotti migliori

Quando si parla di feste natalizie, c’è un colore che a pensare bene ad addobbi e accessori non manca mai: è quello oro, che si abbina perfettamente a tutti gli altri colori tipici delle feste. Dal nero al rosso, dal verde al blu. In fatto di make up, l’oro è il colore più desiderato proprio per le festività, perché è un colore caldo e luminoso ed è capace di donare luce ed eleganza al trucco delle feste.

Non è un caso se l’oro da sempre è associato alla luce del sole, e fin dall’antichità è stato sinonimo di forza, vitalità e prestigio. Ma come fanno i prodotti i make up oro a brillare così tanto? Grazie a formulazioni che contengono microperle e particelle riflettenti che, uniti alla base di colore tendente al giallo, regalano un effetto brillante.

Make up, dove e come applicare il color oro

Come sfruttare allora il potere dell’oro per valorizzare il make up? Partendo ad esempio dallo sguardo e dagli occhi. Si tratta principalmente di ombretti in polvere libera ultra luminosi, ma non solo.

Make up oro per gli occhi

Come ombretto, è possibile applicare pigmenti colorati e brillanti sulla palpebra mobile, seguendo la naturale forma dell’occhio e completando il look con un eyeliner nero e intenso. C’è un consiglio nello specifico che vale su tutti e riguarda l’applicazione: molti dei pigmenti oro in commercio hanno una resa migliore se leggermente inumiditi prima di essere applicati. Da questo dipenderà l’intensità.

Make up oro nell’angolo interno dell’occhio

Un altro trucco che sta spopolando in questo periodo riguarda l’angolo interno dell’occhio: del make up oro sopra il dotto lacrimale sarà in grado di accendere lo sguardo e creare un nuovo punto luce.

Make up oro per il viso e gli zigomi

Il color oro può essere sfruttato anche per scaldare e illuminare l’incarnato, come illuminante sugli zigomi e sui punti nevralgici del viso e con la tecnica del contouring, come l’arco di cupido e la punta del naso.

Tips per le labbra

I make up artist lo fanno più spesso di quel che si potrebbe credere: spesso li si vedono picchiettare con le dita un tocco di ombretto oro illuminante al centro delle labbra. Lo fanno per donare tridimensionalità ed effetto volumizzante.

Make up oro: i prodotti da acquistare

Scegliere i prodotti giusti è il modo migliore per realizzare un make up oro delle feste natalizie brillante e glamour, scopriamo insieme cosa poter acquistare:

e.l.f. – Ombretto Glitter Melt Liquid Eyeshadow

È un ombretto liquido in gel, opaco a lunga tenuta e ad asciugatura rapida. Ricco di brillantini e perline multi-dimensionali, la base della formula è composta da gel, si può applicare con lo speciale pennellino incluso e si asciuga rapidamente ed è l’ideale per creare degli ottimi punti luce sugli occhi.

Disponibile su Douglas a 7,99 euro

Acquista ora

MAC Pigment Colour Powder

A proposito di pigmenti, quello color oro di Mac è ultra concentrato, molto conosciuto e apprezzato nel settore cosmetico e può essere usato da solo o combinato con altre tonalità. Può inoltre essere applicato asciutto oppure umido, proprio per aumentare l’intensità.

Disponibile su LookFantastic a 25,45 euro

Acquista ora

Revolution – Mini Chocolate Highlighter Palette – Rose Gold Glow Revolution

Un duo di highlighter che include un oro perlato e un oro rosa, con un tocco di bianco. Va usato sugli zigomi per illuminare il viso oppure per applicare la tecnica dello strobing, che consiste nell’evidenziare le aree del viso dove la luce lo colpirebbe naturalmente.

Disponibile su LookFantastic a 6,85 euro

Acquista ora