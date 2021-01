Perché e come scegliere il mascara colorato in base al colore degli occhi

È essenziale per enfatizzare lo sguardo, renderlo più profondo e avvolgente: il mascara colorato aiuta ad attenuare i segni della stanchezza dal viso ed è utile per definire e completare un make-up occhi inteso.

I mascara colorati sono, inoltre, perfetti su palpebre nude perché aiutano a valorizzare le ciglia. A differenza del classico mascara nero, quello colorato rende lo sguardo sorprendentemente audace ma, la scelta su quale sia la tonalità corretta da utilizzare non è così semplice come si crede.

Vediamo, in base al colore degli occhi, quale tipo di mascara colorato scegliere.

Mascara colorato: cos’è?

Must have del trucco da passerella, il mascara colorato dà quel tocco in più di colore che riesce a far risaltare lo sguardo. Dai colori più audaci a quelli più soft, questa tipologia di make-up rende lo sguardo più aperto, fresco e, decisamente originale.

Usato dai migliori make-up artist e dalle beauty addicted come vezzo di bellezza per regalare un po’ di luce alle pelli abbronzate, oggi, il mascara colorato trova il suo spazio anche nei beauty case per il trucco di tutti i giorni.

Se, inizialmente, si usava solo in estate per esaltarne la pelle abbronzata, ora il mascara colorato si può applicare in ogni stagione dell’anno su carnagioni più chiare e pallide ed è entrato a far parte di quei prodotti cosmetici cosiddetti “continuativi”.

Come si applica il mascara colorato

I mascara colorati si possono utilizzare in maniere diverse, a seconda del tipo di make-up che si vuole creare e dell’effetto desiderato. Nello specifico, si può applicare in 3 modi:

come trucco da giorno: molto in voga tra le più giovani, il mascara colorato in questo caso viene applicato da solo, ovvero senza mettere nulla sulla rima ciliare inferiore, in modo da creare un effetto molto naturale e leggero; per intensificare lo sguardo: per ottenere uno sguardo rock, il mascara colorato va applicato sopra il mascara nero. Partite creando una buona base utilizzando un mascara nero volumizzante, da stendere su tutta la lunghezza delle ciglia. Poi, applicate il mascara colorato solo sulle punte. Questo renderà il make-up occhi particolarmente intenso e creerà uno straordinario effetto ciglia folte; per un effetto sofisticato: applicate il mascara colorato solo sulle ciglia inferiori lasciando la parte superiore naturale e disegnando lievemente la palpebra mobile con uno strato sottile di eyeliner nero. In questo modo potrete sottolineare lo sguardo.

Come scegliere il mascara colorato in base al colore degli occhi

Per scegliere il mascara colorato adatto alle proprie esigenze bisogna, anzitutto, conoscere la pigmentazione dell’iride che si ha. I mascara in commercio hanno una vasta gamma di colori, ognuno dei quali pensato appositamente per valorizzare lo sguardo.

Per capire bene quale nuance di mascara scegliere, è fondamentale sapere che in questo caso i colori opposti si attraggono e dunque, quelli giusti da utilizzare. Un esempio concreto è dato dal mascara blu, perfetto su occhi color nocciola.

Occhi marroni: mascara blu

Per gli occhi marroni il mascara ideale da scegliere è la tinta blu. Questo colore rende gli occhi marroni e scuri ancora più brillanti. La variante blu notte è quella da prediligere se si hanno gli occhi castani, mentre, il blu elettrico, se l’iride è bruna.

Occhi verdi: mascara marrone, rosso borgogna

Gli occhi verdi vengono enfatizzati dal mascara color marrone, meglio ancora se tendente al rosso borgogna. Questi tipi di nuance contribuiscono a creare un make-up leggero specialmente se abbinato a un trucco nude, lasciando la bocca in secondo piano.

Gli occhi verde smeraldo si accenderanno, invece, con il rosso puro, mentre gli occhi verdi con pagliuzze dorate verranno valorizzati da una tinta borgogna e bordeaux.

Occhi azzurri: mascara arancio, corallo

Sobri e molto delicati, gli occhi azzurri trovano nei colori arancio e corallo gli alleati giusti per valorizzarne lo sguardo. Un effetto extension ciglia che renderà il colore dell’iride ancora più acceso. Utilizzato in combinazione con toni di ombretto molto caldi, il mascara corallo amplifica il suo effetto ammaliante.

Per gli occhi blu è indicato, invece, giocare con nuance neon per un finish pop assicurato.

I migliori mascara colorati da acquistare online

Dai colori più trendy, alle formule pigmentate e volumizzanti, i mascara colorati in commercio sono un’infinità. Scegliere il mascara giusto e più adatto alle proprie esigenze diviene, per le meno esperte, complicato.

Noi di DireDonna abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta indicandovi i migliori da acquistare direttamente online.

Giorgio Armani Eccentrico mascara (varie tonalità)

Il mascara Armani long lasting offre alle ciglia un volume istantaneo e modulabile. Dotato di un nuovo scovolino brevettato in elastomero, il mascara riveste facilmente le ciglia, regalando una super definizione, e separandole una a una con precisione per uno sguardo più aperto e un effetto a ventaglio. Disponibile in diverse tonalità. Prezzo consigliato: 33.95 euro Acquista ora

Urban Decay Double Team Special Effect mascara colorato – Deep End

Disponibile in diverse tonalità, il mascara Double Team Special Effect dal colore verde presenta una punta doppia che combina una formula cremosa e colorata con un top coat metallico abbinato.

Dotato di uno spesso scovolino incurvato, ricopre anche le ciglia più piccole per un effetto tridimensionale garantito. Prezzo consigliato: 22.45 euro Acquista ora

Mascara Monsieur Big Mascara – Chiara Ferragni per LANCÔME

Dal colore blu scintillante, il mascara Monsieur Big Chiara Ferragni rivoluzionerà la routine trucco. Ciglia fino a 12 volte più voluminose rispetto alle ciglia naturali. Lunga tenuta, fino a 24H, questo prodotto è ideale per ogni occasione. Prezzo consigliato: 31.90 euro Acquista ora