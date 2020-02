Paola Minaccioni e Ferzan Ozpetek in teatro per Amici per il Centrafrica

Paola Minaccioni e Ferzan Ozpetek daranno il loro contributo in teatro all’associazione benefica Amici per il Centrafrica. La onlus, creata nel 2001, è attiva nella Repubblica Centrafricana per garantire condizioni di vita adeguate nel territorio. L’attrice e il regista hanno aderito con orgoglio all’iniziativa, grazie al loro contributo teatrale.

Infatti Paola Minaccioni ha più volte espresso la sua vicinanza a Amici per il Centrafrica. Dedicherà la tappa del suo tour teatrale del prossimo 19 aprile alla causa, con una serata benefica. L’attrice, nota al grande pubblico per film e fiction come Mine Vaganti e Un medico in famiglia, è in teatro con il suo monologo Dal vivo sono molto meglio. Lo spettacolo è prodotto dal TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con la Stefano Francioni Produzioni. Tra imitazioni note (Giorgia Meloni, Loredana Bertè, Sabrina Ferilli) e nuovi personaggi, la Minaccioni fa un viaggio nella società moderna, ricca di contraddizioni e paradossi.

La data del 19 aprile si terrà al Teatro Serassi, a Villa d’Almè, provincia di Bergamo. Gli incassi dello spettacoli saranno devoluti a sostegno del progetto La Scuola dei Mestieri di Bangui. I biglietti sono già in vendita sul sito Viva Ticket.

Non solo, Paola Minaccioni è anche tra i protagonisti della tournée teatrale di Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek. Il famoso film del registra arriva nei teatri italiani con un cast stellare. Tra gli attori vede anche Francesco Pannofino, Arturo Muselli e Giorgio Marchesi. L’Associazione Amici per il Centrafrica avrà un proprio spazio in alcune tappe della tournee teatrale per raccontare del proprio operato ed attività nella Repubblica Centrafricana. Sempre per La Scuola dei Mestieri sarà organizzata una serata evento con Ferzan Ozpetek il prossimo 27 marzo a Mestre. Gli incassi saranno interamente devoluti al progetto.

Amici per il Centrafrica Carla Maria Pagani Onlus è un’associazione laica attiva dal 2001, che nel 2020 avrà una ulteriore visibilità grazie all’appoggio di questi due artisti. Il suo scopo è quelo di promuovere istruzione, formazione e cure sanitarie nella Repubblica Centrafricana, per una crescita responsabile e solidale della sua popolazione.

Per maggiori info e donazioni visitate il sito amicicentrafrica.it.