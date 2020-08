Pelle perfetta: consigli e prodotti per un viso senza imperfezioni

La pelle perfetta non è un obiettivo irraggiungibile, bensì la somma di abitudini corrette, beauty routine mirata compresa: la nostra redazione ha raccolto i consigli da seguire e i migliori prodotti per un viso senza imperfezioni.

Vi stupirà, forse, sapere che dietro a risultati ottimali, cioè a una pelle idratata, tonica, distesa e dal colorito sano e uniforme, non c’è un budget stratosferico. Naturalmente i prodotti devono essere di qualità comprovata, meglio se biologici o con un buon INCI. Ma basta sceglierne pochi, quelli essenziali e dalle caratteristiche specifiche.

È importante, infatti, prima di iniziare il nostro breve viaggio alla ricerca della pelle perfetta, ricordare che non siamo tutte uguali. La pelle può essere secca, grassa o mista. O ancora giovane o più o meno matura. La beauty routine, quindi, deve essere più mirata possibile per avere risultati visibili.

E, se l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle rughe sono in qualche modo inevitabili, è però possibile limitare o ritardare i segni del tempo grazie a creme e trattamenti anti-age.

5 consigli per una pelle perfetta

Per prevenire e ridurre le imperfezioni del viso, è importante migliorare il proprio stile di vita e utilizzare i prodotti giusti.

Alimentazione sana. Una pelle perfetta passa prima di tutto per un’alimentazione sana e per un corretto stile di vita. Il fumo, l’alcol, gli alimenti troppo dolci, troppo salati e troppo grassi vanno eliminati perché influiscono sulla luminosità e sulla salute dell’epidermide. Idratazione. Questo consiglio “fa il paio” con il precedente: l’idratazione della pelle del viso non arriva solo dalle creme idratanti, ma anche dall’interno. Importante, quindi, bere molta acqua, tra un litro e mezzo e i due al giorno. Corretta detersione. La pelle deve essere sempre pulita correttamente, con latte detergente, tonico o acqua micellare sia al mattino che alla sera. Anche se non ci si è truccate, perché inquinamento, agenti atmosferici e sporcizia contribuiscono a creare un velo di impurità. Protezione. La protezione solare non deve essere trascurata, perché i raggi sono una delle cause principali dell’invecchiamento prematuro della pelle e delle temibili macchie solari. Beauty routine mirata. Infine, è necessario trovare e eseguire con costanza, mattina e sera, una beauty routine ad hoc, per il proprio tipo di pelle, ma anche per le esigenze del momento, e capire quando è il momento di cambiarla.

3 prodotti per un viso senza imperfezioni

Per idratazione e nutrimento, con azione antiossidante e anti-age, per pelli giovani o mature, secche o grasse. Creme per il viso e per il contorno occhi, maschere, sieri, scrub. E ancora latte detergente, tonico e acqua micellare: i prodotti per un viso senza imperfezioni sono potenzialmente infiniti, da scegliere con cura in base alle proprie esigenze, come già detto, ma senza esagerare.

Ci si può davvero perdere, infatti, nel mare delle offerte del settore beauty. Abbiamo scelto per voi i 3 prodotti essenziali per un viso senza imperfezioni.