Pigiami da donna in cotone, raso o pile? Trova il più adatto alle tue esigenze

I pigiami da donna sono il capo di abbigliamento homewear con cui ogni donna può (e deve) sentirsi libera di indossare ciò che la fa sentire più comoda e a proprio agio con se stessa.

Indossare un capo di abbigliamento confortevole, anche quando si va a dormire, è fondamentale per avere un sonno rigenerante e sereno. Per riservarsi questa coccola quotidiana è sufficiente scegliere il capo più adatto alle proprie esigenze tra le tante proposte di pigiami da donna, siano esse in cotone, raso o pile.

In casa, per il day off o sotto le coperte, i pigiami rispondono alle esigenze di comfort e morbidezza. Si va dai modelli monocromatici a quelli in fantasia che infondono buon umore e una sensazione di benessere immediato.

La storia del pigiama e della sua evoluzione

Ma, quando nasce il pigiama? Il suo nome deriva dal termine persiano pay-jeam, ovvero “vestito per le gambe“, e si riferisce al tipico completo tunica e pantaloni indossato nell’antica Persia. Arriva in Occidente grazie ai coloni inglesi, che lo importarono dall’India nel 1870, e si afferma come capo di abbigliamento prettamente maschile. Nei ruggenti anni ’20 il pigiama diventa il simbolo della ribellione delle donne emancipate che scelgono il pigiama come capo sofisticato da indossare in casa.

Ma fu grazie a Coco Chanel che il pigiama entrò di diritto nel guardaroba femminile. Fu proprio la leggendaria stilista francese che decise di indossarlo per la spiaggia in una versione composta da pantaloni larghi e camicione. Nasce così il famoso “beach pijama“.

Più tardi, Daisy Fellowes, editrice parigina della rivista Harper’s Bazaar, colpisce nel segno: indossa una versione in seta blu per ricevere i blasonati ospiti della rivista a un party. Il risultato? Da quel momento il pigiama diventa un must have che tutte le donne amano indossare.

A partire dagli anni ’60 il pigiama diventa oggetto di sperimentazioni da parte degli stilisti che lo propongono in versioni lussuose realizzate in seta stampata e frange di perline. Dagli anni ’80 in poi il pigiama torna a essere indossato esclusivamente tra le mura domestiche te si riappropria della sua primaria funzione di capo di abbigliamento comodo, caldo e confortevole.

Ma scopriamo ora le caratteristiche del pigiama perfetto secondo le ultime tendenze e novità.

Pigiama da donna in raso

Leggero, fluido e super chic, il pigiama da donna in raso è tra i modelli più eleganti da indossare. In tinta unita o a fantasia può essere scelto nella variante casacca e pantaloni lunghi, ideale per l’inverno. Per le stagioni più miti e calde, invece, si può indossare nella versione composta da top, con spalline sottili, e shorts per un look underwear comodo e fresco.

Pigiama da donna in cotone

Il pigiama da donna in cotone è versatile e si adatta a ogni stagione. Questo tessuto dona calore nelle giornate più fredde ed è leggero durante le mezze stagioni. Infatti, il tessuto in cotone permette di sentirsi avvolta in un morbido abbraccio e dona una piacevole sensazione di leggerezza e comfort. Tra le fantasie da scegliere: protagoniste le stampe a quadri e in pied de poule, per essere alla moda anche sotto le coperte.

Pigiama da donna in pile

Ideale per l’homewear dell’inverno, il pigiama da donna in pile si conferma tra i capi underwear più caldi e avvolgenti di tutti. Solitamente, è composto da una comoda e ampia maglia a maniche lunghe. Inoltre, è tra i modelli preferiti da molte donne per la sua estrema comodità e morbidezza. Cuori, maxi scritte, quadretti e fantasie sono i dettagli allegri e spiritosi che caratterizzano i pigiama in pile. Basta davvero poco per concedersi una morbida coccola avvolgente per tutto il corpo.

