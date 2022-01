Platform Shoes, il vero must have del 2022: 5 modelli fuori di testa

Maxi zeppe, tacchi vertiginosi e voluminosi plateau: le platform shoes sono tornate per affermarsi come il vero must have del 2022. Reminiscenza della moda anni ’70, quando erano il simbolo dello stile di musicisti, rock star e celebrità, raggiungono un successo travolgente negli anni ’90 grazie alle Spice Girls che indossavano le famose Buffalo.

Oggi ritornano tra le scarpe più di tendenza e conquistano per il loro stile stravagante, eccentrico e che si fa notare. Così, i più comuni stivali, sandali, mocassini, mules, stringate e décolleté assumono forme chunky caratterizzate da plateau dall’effetto carrarmato che regalano centimetri in altezza e aggiungono ai look un tocco ricercato. Estreme, audaci ed estrose le platform shoes della moda 2022 sono un inno alla voglia di eccedere e osare anche con la moda. Ecco 5 modelli fuori di testa sui quali puntare.

Le platform shoes glitterate di Moschino

Una cascata di glitter seguita da un vistoso plateau e un tacco extra alto: sono le platform shoes glitterate di Moschino dall’effeto sparkling presentate in passerella per la collezione Spring/Summer 2022. A conquistare sono le tonalità sorbetto che spaziano dal giallo al verde passando per quella del rosa baby. Il risultato? Un modello fuori di testa di platform shoes da indossare ai piedi per look dall’effetto wow.

Le socks boot di Prada

Maison Prada rivisita le classiche ankle boots (letteralmente, stivaletti alla caviglia) in una versione sock trasformandole in comodi stivali che calzano come un paio di calzini. Si contraddistinguono nello stuolo di modelli di platform shoes per il tacco chunky non troppo alto che permette di essere indossato tutti i giorni senza essere estremo.

Le décolleté in raso di Versace

Se si ha voglia di indossare un modello di platform shoes davvero stravagante basterà optare per le décolleté in raso firmate Versace. Alte, anzi vertiginose, con maxi suola e cinturino alla caviglia declinate in colorato raso dalle nuances del rosa, giallo e nero. L’effetto assicurato una volta indossate sarà quello di un look pop. A sceglierle ci pensano le celebrities e le star del web che anticipano le tendenze: come Chiara Ferragni e Fedez che si mostrano in un post su Instagram con indosso le platform shoes di Versace ed il risultato non può essere altro che una pioggia di like e commenti al veleno.

I sandali platform di SACAI

Abbandonate le suole flat e rasoterra, la moda 2022 punta tutto su suole alte effetto carrarmato da declinare su ogni modello di scarpa, sandali inclusi. A portarli in passerella ci pensa il brand SACAI che propone un modello di sandali chunky che donano centimetri in altezza senza rinunciare al comfort e alla comodità. Il tocco di stile? Il plateau in corda e l’anello che avvolge l’alluce del piede.

Le platform shoes di Simone Rocha

Tra pizzi, rouches e abiti vittoriani, la collezione Primavera Estate 2022 porta in passerella anche le platform shoes stringate stravaganti e fuori dal comune. Si tratta di una rivisitazione delle classiche Mary Jane da indossare rigorosamente con alti calzini bianchi ricamati da fiori tridimensionali.