Sandali chunky: abbinamenti e modelli più belli

Non si placa, nell’estate 2020, la voglia di scarpe ugly chic: dopo le infradito col tacco è la volta dei sandali chunky, anche loro riesumati dagli anni Novanta e nobilitati da Chiara Ferragni. L’imprenditrice e influencer più famosa d’Italia non ha mancato, infatti, di postare più volte look con questi sandali grossi, con suola platform e fasce elastiche, ora in gomma colorata ora in versione matelassé ma rigorosamente griffati Chanel.

Insomma, belli o brutti poco importa: sono il must have del momento e tanto vale imparare come abbinarle al meglio, in look da spiaggia o outfit da città all’insegna della comodità. Ai piedi, sono, infatti, l’ideale per la spiaggia, ma possono essere indossati anche in città, scegliendo gli abbinamenti più adatti.

Sandali chunky: abbinamenti

I sandali chunky si possono indossare con maxi abiti di lino o di cotone , perfetti per andare al mare oppure con pantaloni larghi e crop top per look urbani in puro stile Nineties.

Le fashion victim più indomite e coraggiose possono provare a creare un look casual chic abbinando un tailleur pantalone con una borsa a mano di pelle.

Shorts e sandali chunky sono l’abbinamento perfetto per l’estate se si vuole essere sportive e stare comode. Perfetto un modello in denim da portare con un t-shirt bianca e scarpe coloratissime.

Sono ideali sotto abiti lunghi a fiori , ma anche con minigonne, short e jeans.

Per chi vuole osare ancora di più? Possono essere abbinati a calzini a costine o in lurex da indossare a vista proprio come quei turisti d’oltralpe che ci hanno sempre fatto arricciare il naso. Ah! La moda…

I 10 modelli più belli

Chanel, oltre alle versioni in gomma e matelassé sfoggiate da Chiara Ferragni, ha creato anche un modello argentato in corda e pelle con suola di sughero.

Prezzo consigliato: 990 euro La suola in gomma ultraleggera e confortevole unita alle strisce regolabili con strap rende la ciabatta D-Wander di Dior un modello ibrido, a metà fra sneaker e sandalo.

Prezzo consigliato: 690 euro Di Fendi il sandalo con suola alta in gomma e fondo a carrarmato rifinito con nastro Fendi sul guardolo e doppio cinturino e realizzato in neoprene nero con effetto verniciato lucido. Cinturino in tessuto vetrificato con motivo FF jacquard.

Prezzo consigliato: 695 euro Burberry propone sandali con plateau e motivo jacquard con logo, chiusura a strappo alla caviglia, plateau, soletta con logo e suola in gomma antiscivolo.

Prezzo consigliato: 440 euro Di Prada i sandali con stampa Nomad con soletta in gomma antiscivolo.

Prezzo consigliato: 450 euro Glitter con zeppa la proposta chunky di Miu Miu in gomma e pelle.

Prezzo consigliato: 510 euro Raso nero per il modello di Simone Rocha con laccetto alla caviglia, soletta con logo e suola spessa.

Prezzo consigliato: 710 euro Sono in cotone le fasce incrociate dei sandali di Marni con plateau di gomma.

Prezzo consigliato: 530 euro I Balloon di Camper sono a punta aperta, lacci incrociati sul davanti, cinturino elastico posteriore e pianta ergonomica. Disponibili in 5 colori.

Prezzo consigliato: 130 euro Suola piatta e plateau di colore nero per i sandali chunky di Rick Owens DRKSHDW.

Prezzo consigliato: 486 euro