Cosa pensa mamma Cindy Crawford del face tattoo di Presley Gerber

Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è un vero e proprio ribelle: è molto difficile che un modello professionista come lui decida di tatuarsi sul viso, ma lui non sembra preoccuparsene e sfoggia con grande orgoglio il suo nuovo tatuaggio. La cosa non è passata inosservata sui social e una pioggia di critiche ha sotterrato il giovane modello, tanto da fargli ritenere necessaria una risposta.

Nel suo ultimo Instagram Live ha dichiarato «Se avessi pensato che questo mi avrebbe rovinato la faccia o se non lo avessi voluto, non l’avrei fatto. Penso che sia una cosa abbastanza ovvia». Il tatuaggio è una semplice scritta sotto l’occhio: misunderstood, vale a dire ‘incompreso’, che è come si sente spesso Presley, come anche in quest’occasione. Gli haters lo hanno preso più volte d’assalto e anche questa volta non gli hanno risparmiato le critiche. «La scritta dice incompreso, perché è così che mi sono sentito tutta la vita» ha detto Presley. Ma se i follower sembrano non gradire le sue scelte la famiglia invece sembra sostenerlo in tutto e per tutto.

Presley è molto legato alla sorella Kaia, di cui ha anche il nome tatuato addosso, e nonostante un «scusa mamma» avesse accompagnato l’immagine del ragazzo appena tatuato, mamma Cindy non sembra essere rimasta turbata dal tatuaggio sul volto. Sempre attraverso Instagram la fidanzata di Presley, Cameron Rorrison, afferma che i genitori, Cindy e Rande, amano il figlio e appoggiano le sue scelte. Il tatuaggio tanto chiacchierato è stato realizzato da JonBoy, uno dei più famosi tatuatori del mondo, autore, tra l’altro, di quelli che Justin Bieber sfoggia sul viso e dei piccoli messaggi sparsi sul corpo di Kaia Gerber.