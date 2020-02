Patrick Dempsey: gli auguri speciali per i 18 anni della figlia Tallulah

Il celebre attore Patrick Dempsey ha stavolta relegato in soffitta la riservatezza e omaggiato pubblicamente, su Instagram, sua figlia Tallulah Fyfe per il suo diciottesimo compleanno. Le dolci parole riservate alla sua primogenita, suonano tanto inusuali quanto pregnanti perché dette da un uomo che raramente lascia tracce della sua vita privata sui social media.

La ragazza, nata dal precedente matrimonio dell’attore con Jillian Fink, alla luce di ciò, sarà senz’altro rimasta sorpresa e inorgoglita dal gesto del padre. Ad incorniciare il messaggio di auguri “Buon compleanno!!! 18!!! Wow!!! Che brillante, compassionevole, giovane donna sei diventata…”, l’attore di Grey’s Anatomy ha pubblicato una foto che lo ritrae ilare insieme alla figlia.

A onor di cronaca, Dempsey non è nuovo a queste sortite. Due settimane fa ha pubblicato su Instagram, evidentemente il suo social d’elezione, due foto della moglie, una risalente all’infanzia e un’altra in sua compagnia: “Buon compleanno alla mia fantastica moglie. Sei una bellezza senza tempo. Ti amo”. E lo stesso ha fatto per i suoi figli Darby Galen e Sullivan Patrick: “Buon compleanno ragazzi, vi voglio tanto bene! Non posso credere che avete 13 anni!”.