Iris Law hot con seno in vista alla London Fashion Week

Osservando la bellezza di Iris Law si può sicuramente concordare con il motto che recita “Buon sangue non mente”. La figlia di Jude Law, a oggi 19 anni, è infatti una modella che si sta facendo strada molto velocemente nel mondo della moda. Non guasta ovviamente il fatto di essere la prole di uno degli attori più apprezzati e sexy al mondo (si veda solo il recente serial The New Pope), ma la giovane ha tutte le carte in regola per lasciare il segno.

Naturalmente per sopravvivere in questo universo bisogna frequentare molto la vita mondana ed esporsi alle luci dei riflettori e Iris sembra proprio non avere alcuna difficoltà di inserimento, lavorando già per marchi come Burberry e Calvin Klein.

Fotografata durante un party della London Fashion Week, in compagnia del compagno Jyrrel Roberts, anch’egli modello, Iris Law ha esibito un look che lasciava ben poco all’immaginazione: un abitino a strisce multicolorato di Mugler con una minigonna coordinata arricchita da sbuffi laterali.

Complice la trasparenza, il seno era completamente in evidenza, mostrando a tutti la bellezza della ragazza, che ha deciso così di esibire ben altro, a parte le gambe lasciate scoperte e fasciate solo da un paio di sandali di plastica fluorescenti.

Iris Law è una delle 5 figlie di Jude Law. La 19enne è nata dalla relazione con l’attrice Sadie Frost, che in molti ricorderanno come la Lucy protagonista del Dracula di Francis Ford Coppola. Qualcuno invece potrebbe ricordare un vecchio incidente accaduto all’incolpevole Iris: a 2 anni, portata a una festa della madre, le era infatti capitato di ingoiare una pasticca di ecstasy trovata sul pavimento, fortunatamente senza conseguenze troppo spiacevoli.