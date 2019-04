Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, balzata agli onori della cronaca questi giorni per le immagini del suo primo servizio fotografico, per il nuovo spot di Dolce & Gabbana. La ragazza, al suo debutto nel mondo della moda, è molto somigliante a mamma Monica, per i lunghi capelli corvino e la carnagione molto chiara.

DireDonna oggi vi racconta un po’ di Deva Cassel, la sua età, il suo profilo Instagram e maggiori informazioni sul suo primo spot per Dolce & Gabbana.

Deva Cassel: età e quando è nata

Deva Cassel ha 14 anni, ed è nata il 14 settembre 2004. La teenager è la figlia maggiore di Monica Bellucci e del suo ex, Vincent Cassel. Infatti la coppia ha una seconda figlia, Leonie, 9 anni il prossimo 20 maggio. Le due ragazzine avranno presto un fratello o una sorella, dato che Vincent Cassel diventerà a breve papà per la terza volta. L’attore francese si è infatti risposato con la giovanissima modella Tina Kunakey, mentre Monica Bellucci frequenta Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane di lei.

Deva e Leonie Cassel sono entrambe nate a Roma, per volere di Monica Bellucci, e cresciute in Francia lontane dai riflettori.

Il profilo Instagram di Deva Cassel

Non sappiamo se Deva Cassel abbia effettivamente un profilo sui social. Ci sono un paio di profili Instagram a suo nome, tutti rigorosamente privati. Probabilmente, se uno di questi le appartiene, verrà reso pubblico nei prossimi mesi, con il lancio della campagna pubblicitaria di D&G.

Lo spot per D&G

Grazie ad alcuni passanti incuriositi, sono arrivati in rete piccoli video e alcuni scatti di Deva Cassel sul set del suo primo servizio fotografico. Si tratta di uno spot per una nuova fragranza Dolce&Gabbana, girato a Ravello, sulla Costiera Amalfitana.

Nelle prime immagini colpisce la somiglianza tra Deva e sua madre Monica. Viene ritratta in un lungo abito bianco, con capelli neri mossi e viso angelico. Secondo i bene informati, la Bellucci era sul set al fianco della figlia.

Deva è pronta a rubare la scena ai suoi genitori o si tratterà di una piccola parentesi nella sua vita tranquilla?