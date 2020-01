Primo taglio di capelli per Leone Fedez: virali le foto con Chiara Ferragni

Le avventure del piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, sono ormai tanto famose quanto quelle dei genitori. Sempre presente nelle loro storie, il bimbo dagli occhi blu si presta volentieri agli sketch giornalieri. L’ultimo episodio di vita comune che la famiglia ha voluto condividere, è stato il primo taglio di capelli di Leone: i bellissimi e biondissimi boccoli che solitamente teneva raccolti in una coda non ci sono più.

L’appuntamento dal parrucchiere, a Milano, è stato fedelmente documentato sui social della coppia mostrando un piccolo cliente perfettamente a suo agio durante il cambio look, mentre guardava cartoni animati e giocava insieme al papà. Le foto hanno fatto sciogliere i fan collezionando like e teneri commenti sulla dolcezza del piccolo.

Il primo taglio di capelli di un bimbo è un evento emozionante per i genitori: il salone scelto da Chiara Ferragni e Fedez per il primo appuntamento del loro piccolino non è stato casuale: Tatì Kids è uno spazio interamente dedicato ai più piccoli per metterli a proprio agio in momenti come questo in cui si sa, non è facile tenerli concentrati, con tavolini su misura, giochi, colori e tutto l’occorrente per passare una giornata divertente (per i piccoli) e rilassante (per le mamme).