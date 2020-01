Principe Andrea: riunione tra la Regina e Carlo per decidere il suo futuro

La Regina Elisabetta e il Principe Carlo avrebbero indetto una riunione d’emergenza per discutere sul futuro del Principe Andrea. All’indomani delle ultime dichiarazioni dell’FBI sul caso Epstein, bisogna chiarire la sua posizione pubblica.

Negli ultimi mesi il Principe Andrea è stato protagonista di una grave vicenda mediatica a causa della sua amicizia con l’imprenditore americano Jeffrey Epstein. L’uomo era stato arrestato per l’indagine su abusi sessuali e traffico internazionale di bambini. La sua successiva morte in carcere aveva portato scompiglio a Palazzo.

La giovane Virginia Roberts aveva accusato Andrea, raccontando di aver subito violenze da lui all’età di 17 anni. La Roberts aveva aggiunto di essere stata per diversi anni la sua schiava sessuale. Nonostante le smentite immediate, all’indomani dello scandalo la Regina aveva imposto al figlio di ritirarsi immediatamente dalla vita pubblica. Da Palazzo avevano annullato ogni suo impegno ufficiale.

L’incontro tra la Regina e il Principe Carlo mira a riabilitare pubblicamente la figura di Andrea. Ad oggi però le cose non sembrano facili. Secondo le ultime dichiarazioni dell’FBI nei confronti del Principe Andrea, egli si rifiuterebbe di rispondere alle loro domande.

“Sarei stato felice di collaborare, ma non ha ricevuto nessuna richiesta” ha controbattuto il figlio della Regina. Una situazione non chiara, che grava sulla famiglia reale in un momento molto delicato, dopo la Megxit.

L’amicizia tra Andrea e Jeffrey non è mai stata vista di buon occhio, dati i precedenti dell’imprenditore americano. Il Principe durante un’intervista aveva cercato di chiarire la sua posizione in merito a questa amicizia. Purtroppo l’effetto sortito è stato tutt’altro che positivo.

Intanto da Buckingham Palace giungono smentite riguardo l’incontro tra la Regina Elisabetta e il Principe Carlo in merito a questa vicenda.