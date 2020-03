Principe Harry: dichiarazioni su Megxit, Royal Family e Trump in uno scherzo telefonico

Il Principe Harry ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla Megxit, la Royal Family e Donald Trump in uno scherzo telefonico a sua insaputa. Infatti il Duca di Sussex, convinto di parlare telefonicamente con l’attivista Greta Thunberg e suo padre Svante, ha parlato della sua nuova vita in Canada e del cambiamento climatico. Il Principe Harry era ignaro però di parlare con i comici russi Alexei Stolyarov e Vladimir Kuznetsov, molto noti su YouTube. Il duo aveva già fatto pesanti scherzi ad altri volti noti, tra i quali Elton John.

Uno scherzo in piena regola, racconta il Daily Mail, secondo il quale il Principe Harry sarebbe stato contattato due volte telefonicamente dalla finta Greta Thunberg. Le telefonate risalirebbero a fine gennaio. Convinto di parlare con la nota ragazzina attivista contro il cambiamento climatico, Harry ha detto la sua sull’argomento.

“Sfortunatamente, il mondo è guidato da alcune persone molto malate, quindi persone come te e le nuove generazioni sono quelle che faranno la differenza. La gente ha bisogno di essere svegliata e l’unico modo per svegliarla è porre loro in una una crisi di coscienza e, per farlo, devi fare cose estreme.”

Il Principe ha usato parole durissime contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando che ha le mani sporche di sangue per le sue scelte. “Per il semplice fatto che Donald Trump stia spingendo l’industria carboniera in America, ha il sangue sulle sue mani. Trump vorrà incontrarti per farlo sembrare migliore, ma non vorrà discutere con te dei cambiamenti climatici perché lo supererai in astuzia.”

Harry quindi è realmente convinto di parlare con Greta Thunberg, e risponde anche a domande più personali. Parlando della Megxit la definisce una scelta dolorosa ma necessaria, per sè, sua moglie e suo figlio Archie.

“Io e Meghan ci troviamo molto meglio nella vita in Canada che nella Famiglia Reale. Sposare un Principe o una Principessa non è ciò che può sembrare da fuori. Ci sono molti strati e molti pezzi nel puzzle. A volte la decisione giusta non è quella più facile. Ma questa è stata decisamente la migliore per la mia famiglia. Penso che molte persone possano identificarsi nella nostra scelta, mettere la mia famiglia, mia moglie e mio figlio, al primo posto. Sarà dura ma ce la faremo.”

E poi Harry parla anche dell’altra famiglia, quella Reale, molto distante da lui, e che spesso non ha compreso le sue capacità: “Ero completamente separato dalla famiglia reale, e dovevo difendere mio figlio. Sono stato nell’esercito per dieci anni, quindi sono più normale di quanto la mia famiglia vorrebbe credere. Sono abituato a una vita diversa dalla loro“.

Parole dure insomma, che causeranno molto scalpore a Palazzo, alla vigilia della Megxit. Harry non ha voluto commentare lo scandalo sessuale del Principe Andrea, definendolo molto distante da lui e Meghan Markle.