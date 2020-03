Meghan Markle e il Principe Harry alla messa domenicale con la Regina Elisabetta

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati paparazzati mentre si recavano alla messa domenicale, dove li aspettava la Regina Elisabetta. La stessa Sovrana è stata a sua volta fotografata in auto, alla volta della Royal Chapel di Windsor. Il primo incontro tra Meghan e Elisabetta dallo scorso novembre, quando i Duchi di Sussex erano partiti per una pausa di sei settimane in Canada.

Da allora la Markle era tornata solo i primi di gennaio a Londra, per una fugace apparizione il giorno prima dell’annuncio della Megxit. Ieri il primo incontro con la Regina Elisabetta, per la messa domenicale alla Royal Chapel. Le foto ci mostrano la coppia e la Regina al loro arrivo, in due auto distinte, un primo riavvicinamento. I giornali non hanno mai parlato di contrasti tra Meghan Markle e Elisabetta II, ma pare che la nonna di Harry fosse addolorata da questa separazione reale. Soprattutto la Regina sentirebbe la mancanza del piccolo Archie, che non può vedere crescere come gli altri pronipoti. Il bambino infatti non ha viaggiato con i Duchi, ed è rimasto in Canada con la tata.

Meghan Markle appare radiosa e sorridente, come l’abbiamo vista in questi ultimi giorni. Il ritiro a Vancouver Island, in Canada, pare aver fatto molto bene alla Duchessa. Capelli sciolti, piccoli orecchini di brillanti, e un grande sorriso. Questo ritorno nel Regno Unito ha fatto conquistare molti punti a Meghan, molto attaccata dai media dopo la Megxit.

Questo incontro di Meghan con la Regina Elisabetta II sembra essere anche una riappacificazione con la Royal Family. L’attesa adesso è per l’incontro del 9 marzo a Westminster Abbey con il Principe William, Kate Middleton, il Principe Carlo e Camilla. L’ultimo impegno ufficiale per Meghan e Harry, e l’ultima occasione, per il momento, di rivederli accanto ai Duchi di Cambridge.