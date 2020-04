Principe Louis: gli auguri social del nonno Principe Carlo

Il Principe Carlo non ha potuto fare gli auguri di persona al Principe Louis, e gli ha dedicato un dolce post social per l’occasione. Carlo, o Nonno Galles, come lo chiamano i nipoti, ha condiviso uno scatto in bianco e nero con il nipotino, che ieri ha compiuto due anni. Guarito dal Coronavirus, il Principe, ora in Scozia con Camilla, è tornato molto attivo sui social.

Il Principe Louis abbraccia il nonno Carlo, in questo scatto in bianco e nero risalente a poco prima della quarantena. “Un gran buon compleanno al Principe Louis, che compie due anni oggi. Il giovane Principino ama gli abbracci di suo nonno, il Principe di Galles“.

Così Carlo confida che Louis ama i suoi abbracci, e infatti anche in altre foto ufficiali vediamo il bimbo divertito tra le braccia del nonno.

Un nonno presente e amorevole dicono i bene informati, addolorato di non poter partecipare a questa festa di compleanno. Pare infatti che Carlo passi molto tempo a giocare con i suoi nipoti, e che abbia piantato per ognuno di loro un albero nel giardino di Clarence House, simbolo di vita e prosperità.

Carlo è un nonno molto diverso da quello che i giornali avevano sempre descritto come padre, spesso assente, freddo, distaccato, per lo meno fino alla scomparsa di Diana. Il rapporto con i figli era stato difficile, e ricucito solo in età adulta. Specie con il Principe Harry, ora diventato legatissimo al padre, si dice anche grazie alla simpatia di Carlo per Meghan Markle, maggiore di quella per Kate Middleton.