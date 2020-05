Principe William: il suo patrimonio vale 40 milioni di euro

Il patrimonio del Principe William pare valga circa 40 milioni di euro, come svelato dalla rivista Cosmopolitan. Il futuro Re d’Inghilterra ha un ingente conto in banca, accumulato tra rendite, eredità e fondi fiduciari. William e sua moglie, Kate Middleton, hanno vissuto sempre senza alcun eccesso, e quindi il conto non può che aumentare anno dopo anno. Unico lusso le vacanze ai Caraibi, insieme alla famiglia Middleton, ogni fine anno.

Secondo la rivista americana Cosmopolitan il patrimonio del Principe William si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il valore è destinato a moltiplicarsi in maniera esponenziale quando il figlio del Principe Carlo salirà al trono. E questa eventualità, con la Regina Elisabetta giunta a 94 anni, e suo figlio a 71, non sembra così lontana. Infatti, qualora Carlo, alla morte di sua madre, decidesse di abdicare, William e Kate diventerebbero Re e Regina. E il loro patrimonio si espanderebbe ulteriormente.

Il Duca di Cambridge però resta con i piedi per terra, come conferma la rivista, non cedendo mai a stranezze e lussi. Parte di questo patrimonio deriva dalla donazione fatta dalla Principessa Margaret ai nipoti, 19 milioni di euro suddivisi tra Harry e William. Raggiunti i quarantanni il Principe dividerà con suo fratello altri 8 milioni di euro di un fondo comunitario. E ovviamente non mancano i lasciti della Principessa Diana.

I suoi figli si sono già spartiti i suoi gioielli, suddivisi tra Kate Middleton e Meghan Markle. Si parla di 450 mila euro a testa ricevuti dai fratelli al raggiungimento dei 25 anni, più 10 milioni di euro dopo il tragico incidente nel quale ha perso la vita Diana. Infine, quando Carlo diventerà Re Reggente, al compimento dei 95 anni della Regina, William erediterà il Ducato di Cornovaglia, del valore di ben 20 milioni di euro.